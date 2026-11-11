CCPSegNews lança no Programa de Capacitação em Sinistros Diversos de Automóvel!

PROGRAMA SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM SINISTROS DIVERSOS DE AUTOMÓVEL – O programa de treinamento é composto por 04 Módulos e será ministrado a partir de Janeiro de 2027 com carga horária total de 13h30.

O preço da inscrição no programa é de R$ 420,00 e pode ser pago com 10% de desconto no pix ou em até 12 x Cartão de Crédito.

Chave do Pix: 11 93415-7357

*A inscrição para participação em um dos módulos é R$ 130,00

Faça a sua inscrição pelo WhatsApp 11 934157357

Apresentação: Professora Milena Teixeira, Especialista em Regulação de Sinistros de Automóvel, Diretora e Fundadora da Facilite Sinistros.

FORMATO ON LINE: GOOGLEMEET AO VIVO!

I MÓDULO – CURSO SINISTROS DE RCF, CARTA VERDE, CARTA AZUL (2 DIAS)

15 E 22 DE JANEIRO – (19h00 ás 20h30)

II MÓDULO – CURSO DE SINISTROS – RC GARAGISTA (2 DIAS)

12 E 19 DE FEVEREIRO – (19h00 ás 20h30)

III MÓDULO – CURSO DE SINISTROS – DANOS EM VEICULOS PESADOS (2 DIAS)

26 FEVEREIRO E 05 DE MARÇO – (19h00 ás 20h30)

IV MÓDULO – CURSO DE SINISTROS CARROS ELÉTRICOS (3 DIAS)

12, 19 DE MARÇO E 02 DE ABRIL – (19h00 ás 20h30)