Bradesco Seguros e Livelo completam um ano de parceria no Seguro Residencial

Desde outubro de 2025, clientes elegíveis podem utilizar pontos acumulados na plataforma para pagar total ou parcialmente o valor do seguro. A funcionalidade oferece mais flexibilidade para o pagamento das apólices do Bradesco Seguro Residencial Sob Medida.

A utilização dos pontos pode ser feita de acordo com o saldo disponível na conta Livelo. Quando houver pontos suficientes, o cliente pode quitar integralmente o valor do seguro. Também é possível utilizar os pontos para pagar parte do valor do seguro e complementar o pagamento com boleto, cartão de crédito ou débito em conta. O valor restante ainda pode ser parcelado em até dez vezes, de acordo com as condições disponíveis.

“A parceria tem como principal objetivo oferecer mais conveniência e flexibilidade aos nossos clientes. Ao permitir que os pontos Livelo sejam utilizados no Seguro Residencial Sob Medida, criamos uma possibilidade adicional de otimizar os gastos com a proteção da casa, seja utilizando os pontos para quitar o seguro ou combinando-os com outras formas de pagamento”, destaca Eduardo Menezes, superintendente sênior de Produtos RE da Bradesco Seguros.

Além da flexibilidade no pagamento, o Bradesco Residencial Sob Medida oferece diferentes opções de proteção para a casa. Entre os eventos amparados pela cobertura básica do produto estão incêndio, queda de raio, explosão ou implosão, fumaça, queda de aeronaves, impacto de veículos e objetos, tumultos, greves e lockout, além de recomposição de documentos pessoais e do imóvel em caso de sinistro coberto.

Para os corretores, a funcionalidade do pagamento com pontos Livelo representa mais comodidade na oferta do seguro e um novo argumento para quebra de objeções durante a negociação do produto.

Os pontos Livelo podem ser acumulados de diferentes maneiras, inclusive por meio do uso de cartões de crédito Bradesco, assinatura do Clube Livelo, compra ou transferência de pontos e compras realizadas nos parceiros da plataforma.

Com a parceria, clientes da Bradesco Seguros e Livelo podem transformar pontos acumulados em economia, garantindo a proteção do lar com mais comodidade.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,37 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/26) e de R$ 751 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (jan a ago/26) em market share de automóveis no mercado e 14,1% (jan a ago/26) de market share em residencial.

Foto: Eduardo Menezes, superintendente sênior de Produtos RE da Bradesco Seguros.