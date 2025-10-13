Capacitação de líderes integra estratégia de crescimento da Simetria Brasil

Com foco no desenvolvimento humano e na melhoria contínua dos processos de gestão, a Simetria Brasil promoveu, entre agosto e setembro, o ciclo de treinamentos voltados à formação de líderes. As capacitações foram conduzidas pelo psicólogo e palestrante Jô Gouvêa, especialista em comportamento organizacional, e reuniram 27 gestores de diversas áreas da companhia.

De acordo com o diretor Comercial e de Operações, Leonardo Falcão, a iniciativa faz parte da estratégia da empresa de fortalecer a cultura de liderança e aprimorar a comunicação entre gestores e equipes. “O propósito foi desenvolver nossos principais líderes em temas como gestão de equipes, liderança inspiradora e servidora, atitude e exemplo. Os resultados já começam a aparecer: líderes bastante engajados, conversas mais produtivas com as equipes e novos projetos em andamento. Esse movimento reflete diretamente na produtividade e na relação com os corretores e parceiros”, avaliou.

O executivo enfatizou que investir em pessoas é essencial para o crescimento sustentável da organização. “Uma equipe com objetivos bem alinhados e processos estruturados ganha tempo e energia para atender melhor os parceiros e buscar continuamente alta performance. Isso se traduz em entregas mais efetivas e na consolidação de relacionamentos duradouros com os corretores de seguros”, acrescentou.

Os participantes avaliaram a experiência como transformadora. Para a gestora de projetos Débora Virgínia Rocha, o treinamento representou um exercício de autoconhecimento e visão estratégica. “O autoconhecimento nos proporciona uma visão mais ampla para lidar com os desafios do dia a dia e nos impulsiona a sermos líderes melhores”, ressaltou. Segundo ela, ações como essa são fundamentais para promover o aprimoramento contínuo e impactam positivamente todo o time.

Na avaliação do gestor comercial Darlem Gonçalves, o programa reforçou o papel do líder como agente de mudança. “Participar desse treinamento permitiu refletir sobre o verdadeiro papel da liderança. Aprendi que liderar começa em nós mesmos, pelo exemplo e pela responsabilidade diante dos desafios. Conceitos como mentalidade de dono, comunicação clara e delegação mostraram como podemos inspirar, engajar e desenvolver equipes de alta performance”, afirmou.

A gestora comercial Cleoni Rodrigues também destacou o impacto prático do conteúdo na rotina profissional. “O treinamento proporcionou uma experiência enriquecedora de desenvolvimento. Reforcei meu perfil comportamental e aprimorei a visão sobre uma liderança mais humana e uma gestão eficaz do tempo”, comentou.

Com mais de 2.000 corretores CPF e 500 escritórios parceiros CNPJ, a Simetria Brasil, com sede em Belo Horizonte (MG), é hoje uma das maiores plataformas de vendas multimarcas do País. Atua nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e residenciais, consolidando-se como referência no apoio comercial e na geração de negócios para o mercado de seguros e benefícios.

Foto: Gestores da Simetria Brasil participam de treinamentos voltados à formação de líderes