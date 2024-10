CSP-MG recebe Edson Franco no 11° Encontro com a FenaPrevi

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promove, no dia 31 de outubro, em Belo Horizonte, o 11º Encontro Anual com a FenaPrevi. O presidente da Federação, Edson Franco, será o palestrante do evento que vai debater os desafios e tendências dos mercados de Seguro de Vida e Previdência Privada.

“É com grande satisfação que realizamos o Encontro com a FenaPrevi, uma oportunidade de fazer o balanço do setor no Brasil, identificar os principais desafios para o crescimento desses segmentos, como também discutir o cenário no futuro”, ressalta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Segundo estudo da FenaPrevi, com base em informações da Susep, nos meses de janeiro a julho de 2024 foram pagos à população segurada R$ 9,3 bilhões em indenizações. O resultado apresenta um aumento de 6,7% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado.

Também houve avanço de 19,6% nos prêmios do período, somando R$ 41,3 bilhões de janeiro a julho de 2024. Do total arrecadado, 47% foram em seguro de Vida (Individual e Coletivo); 28% no Prestamista e 13% em seguros de Acidentes Pessoais.

“Os números indicam um panorama positivo, apesar da baixa penetração do seguro de vida na população, cerca de 18% dos brasileiros possuem alguma cobertura securitária”, constata o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello. “O corretor de seguros tem um papel fundamental para ampliar a jornada de proteção da sociedade”, acrescenta.

Após a palestra de Edson Franco, que também é CEO da Zurich, haverá um debate com as presenças dos presidentes do CSP-MG, João Paulo Mello, do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia Padovani, e do Sincor-MG, Gustavo Bentes. A mediação ficará sob a responsabilidade do diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais.

O 11º Encontro do CSP-MG é aberto a todos os profissionais do mercado de seguros. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/i8kdynsw6b2GUwPo7

Serviço:

Evento: 11º Encontro Anual do CSP-MG

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Palestrante: Edson Franco, presidente da FenaPrevi e CEO da Zurich

Data: 31/10/2024 (quinta-feira)

Horário: café de boas-vindas às 8h30, início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, na Avenida Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições: https://forms.gle/i8kdynsw6b2GUwPo7