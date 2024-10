Campanhas incentivam a aquisição de seguros e ampliam propósito para o corretor

Premiações para corretores de seguros unem profissionais na busca do desenvolvimento da proteção no Brasil e ainda oferecem diferenciais financeiros para os segurados – O crescimento do seguro no Brasil vem se ampliando a cada mês e diversos fatores vêm alavancando o setor. Entre janeiro e julho deste ano, o segmento de seguros arrecadou R$ 249,9 bilhões, segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o equivalente a 15% mais que no ano passado. Já em relação ao faturamento das seguradoras, a 44ª edição do Boletim IRB+Mercado mostrou que no primeiro semestre de 2024 o faturamento foi de R$99,2 bilhões, alta de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Além do aumento dos sinistros em alguns setores, que fizeram crescer a procura por determinados ramos como Saúde e Rural, por exemplo, as seguradoras e assessorias comerciais vem incentivando o corretor de seguros com campanhas e valores diferenciados de proteções para o cliente final. Esse é o caso da YIA Broker que criou em março de 2024 o Acelera YIA, uma campanha de incentivo aos corretores parceiros. Os participantes devem ter o código ativo da YIA e cumprir as métricas da campanha.

A diretora de Marketing da YIA Broker, Amanda Narcizo, explica que a campanha vale para contratos de saúde e seguros. Segundo ela, a importância desse incentivo além de gerar recompensas por meio do merecimento do trabalho, amplia o propósito de cada corretor de seguros ao colaborar para o crescimento do seguro no país. “Casa cliente recebe atendimento especial do corretor ao contratar a proteção e passa a compreender melhor o core do seguro, que é proteger e oferecer previsibilidade financeira em momentos difíceis da vida”, conta

Sobre a campanha:

Os corretores participantes concorrem a prêmios mensais, semestrais e anuais, que incluem tv, notebook, motos e veículos BYD. São sorteados pela Live todos os meses e as próximas serão dias 23/10 e 26/11. Para concorrer, o corretor precisa ter o valor mínimo de 5k mensal, 40k semestral e 150k anual. A cada R$1.000 de vendas é convertido em 1km, que significa 1 cupom. Oportunidade para dobrar os cupons/km: vendas Ramos Elementares (vendendo Vida PME, empresarial ou responsabilidade civil e se ocorrer venda Vida QQ). Oportunidade de bônus: PME+ (cada contrato vale 100 cupons/km). Oportunidade de bônus: Corporativo (cada contrato vale 200 cupons/km).

Mais informações, o corretor obtém no YouTube da YIA ou via Instagram, comunidade do WhatsApp e em contato com os supervisores da empresa.

Sobre a YIA Broker – Your Insurance Anywhere: plataforma e assessoria comercial de benefícios e seguros com foco em empresas, RH, beneficiários, corretores, operadoras e seguradoras. Com o objetivo de simplificar a contratação de seguros, a empresa foi criada em 2008, é Top 3 no ranking de vendas das operadoras e certificada pela GPTW Brasil. Possui soluções digitais para corretores de seguros, entre elas: linhas de cuidados para o cliente e plataforma de aceleração para o corretor de seguros.