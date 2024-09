Credit Talk discute cenário macroeconômico global e divulga projeções para 2025

Evento organizado pela Allianz Trade com economista do Santander apontou um aumento no primeiro semestre de cerca de 50% em insolvências no Brasil – Na última quinta-feira (5), corretores e clientes se reuniram no Credit Talk, painel organizado pela Allianz Trade, líder global e nacional em seguro de crédito, além de especialista em seguro garantia, para debater o cenário macroeconômico global e local em 2025, incluindo o impacto das eleições americanas no Brasil.

O evento contou com uma introdução do CEO Marcel Farbelow, seguida por uma apresentação do economista Felipe Kotinda, do Banco Santander, com o diretor de Crédito da Allianz Trade no Brasil, Felipe Tanus.

“Cuidar do seu amanhã é a nossa missão e, por isso, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos corretores e clientes. Neste evento, pretendemos compartilhar projeções econômicas que afetam, não somente os negócios domésticos, mas também o comércio exterior”, explicou Farbelow em sua introdução.

Sob essa perspectiva, clientes e corretores puderam participar de um bate-papo exclusivo com Kotinda e Tanus, passando pelas projeções globais e nacionais para o ano que vem. “Para 2025, reduzimos nossa projeção de crescimento do PIB do Brasil de +1,8% para +1,5%, por conta de condições financeiras apertadas por mais tempo”, indicou o economista do Santander.

Ele revelou que, para o próximo ano, a expectativa é de uma taxa Selic mais alta, além da desaceleração do impulso fiscal. Ainda assim, para 2024, o movimento foi o contrário. A projeção do PIB, por sua vez, cresceu de +2% para +2,68%, de acordo com os números do Banco Santander apresentados por Kotinda no Credit Talk da Allianz Trade.

“Seguimos vendo ainda um mercado de trabalho aquecido, com forte geração de empregos, salários crescendo e desemprego em queda”, disse o economista. A taxa de desemprego, que afeta diretamente o consumo e a demanda das famílias brasileiras, tinha a expectativa de atingir 7,2% ao final de 2024, e diminuiu para 6,6%. Já para o final de 2025, a previsão era de 7,4% e diminuiu 0,2 pontos percentuais.

Ao longo do evento, o diretor de Crédito da Allianz Trade no Brasil, Felipe Tanus, também apresentou a visão da seguradora para o cenário nacional de insolvências: “Os números mais recentes publicados revelam um aumento na ordem de 50% até julho de 2024, em falências decretadas, somadas às recuperações judiciais deferidas e concedidas, quando comparados ao mesmo período do ano passado”.

O destaque no índice fica para as micro e pequenas empresas, principalmente do setor de serviços, que mais sofrem para ter acesso ao crédito e que pagam spreads maiores para financiarem suas atividades. Com isso, a recuperação judicial pode surgir como uma estratégia para garantir o equilíbrio financeiro dessas empresas.

O evento finalizou com uma análise sobre as eleições americanas e seus efeitos no Brasil. Kotinda mostrou um cenário em que ainda é difícil de prever qual será o/a candidato/a eleito/a em novembro: nas pesquisas eleitorais mais recentes, Trump está tecnicamente empatado com Harris. De qualquer forma, o diretor de Crédito Felipe Tanus explicou qual é a área mais pressionada por consequência do pleito. “Na sua rentabilidade e consequente busca por liquidez, o setor mais tensionado no Brasil deve ser o varejo, que é fortemente impactado pela taxa de juros, a qual pode ser influenciada também pelas eleições dos Estados Unidos”.

Ao longo de todo o mês de setembro, a Allianz Trade no Brasil disponibilizará pílulas em vídeo no seu perfil do LinkedIn. A apresentação fica por conta de Marcel Farbelow, Felipe Tanus e Felipe Kotinda, que vão explorar os assuntos apresentados exclusivamente para corretores e clientes no Credit Talk. Para visitar o perfil e conferir o material já publicado, clique aqui.

Foto: Da esquerda para direita: Marcel Farbelow, Felipe Kotinda e Felipe Tanus