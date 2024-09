Allcare e Unimed Vitória celebram parceria e compromisso com a promoção da saúde

Com atuação na capital e em 18 municípios, a Unimed Vitória integra o Sistema Unimed no Espírito Santo, oferecendo cobertura em todo o Estado – A Allcare Gestora de Saúde firmou uma importante parceria com a Unimed Vitória, a operadora de saúde com a maior rede própria do Espírito Santo. A partir de agora, a Allcare irá comercializar os produtos da cooperativa médica, que opera na capital e em mais 18 municípios, garantindo acesso à saúde de qualidade em todo o Estado e em âmbito nacional.

Com 45 anos de história, a Unimed Vitória se destaca como referência entre as operadoras do país. Ao longo de quatro décadas, conquistou a credibilidade e o reconhecimento da população nas cidades onde atua. Há 32 anos consecutivos, é considerada a marca de plano de saúde mais lembrada pelos capixabas, segundo a pesquisa Recall do Jornal A Gazeta/Futura, apresentando um índice de satisfação superior a 93%. Além disso, a operadora foi premiada no Prêmio Excelência em Saúde da Rede Vitória em quatro categorias: melhor plano de saúde, melhor hospital privado, melhor maternidade privada e top of mind.

A maior cooperativa de saúde do Espírito Santo está preparando novas entregas para seus clientes, incluindo a nova Unimed Oncologia em Vitória, a Unin, unidade de atendimento ao neurodesenvolvimento em Vila Velha, a unidade de avaliação do Neurodesenvolvimento também em Vila Velha, e a conclusão do Hospital Unimed Serra.

“Neste ano em que celebramos os 45 anos da Unimed Vitória, estamos entusiasmados com a nova parceria com a Allcare, que reforça nosso compromisso com um trabalho sério e transparente, focado em promover ainda mais cuidado e saúde para a população capixaba”, afirma Fabiano Pimentel, diretor-presidente da Unimed Vitória.

Com uma estrutura robusta e mais de 2.500 cooperados dedicados a atender mais de 420 mil clientes, a Unimed Vitória se destaca pelo incentivo à promoção da saúde e assistência preventiva. O Programa Viver Bem é uma iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida dos clientes por meio da adoção de hábitos saudáveis e mudanças de comportamento.

“A Unimed Vitória é uma referência em saúde e inovação no Espírito Santo, e nós da Allcare estamos totalmente comprometidos em seguir com a operadora nessa jornada de promoção do acesso à saúde e ao bem-estar da população”, afirma Farias Sousa, CEO da Allcare.

Sobre a Allcare

Presente em 20 Estados e no Distrito Federal, a Allcare Gestora de Saúde é especializada no desenvolvimento, distribuição e gestão de produtos e serviços de saúde em âmbito nacional. Por meio do seu grupo de empresas, tem como propósito promover o cuidado com a saúde, levar bem-estar e qualidade de vida à população. Com foco na inclusão, facilita o acesso e desenvolve ações de prevenção e promoção da saúde, acompanhando a experiência dos clientes em toda sua jornada. Reconhecida pela atenção que dispensa às pessoas, a Allcare está entre as melhores empresas para trabalhar no país nos rankings do GPTW e FIA, além de possuir diversas premiações na área de relacionamento com clientes, como os Prêmios ABT, Smart Customer e Cliente SA. A Allcare conta com mais de 550 colaboradores e 347 mil beneficiários.