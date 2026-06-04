Com mais de 400 participantes no primeiro semestre, a Agência Seg News já está organizando os próximos eventos on line!

O CCPSegNews (Centro de Capacitação Profissional Seg News) contou com a participação de mais de 400 profissionais em seus eventos no primeiro semestre e já está com a agenda cheia de novidades para Julho e Agosto. Confira:
AGENDA SEG NEWS DE CURSOS E EVENTOS
JULHO & AGOSTO 2026
CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)
“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
Professor: Hilton Gomes dos Santos
Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 8 horas (Com Certificado)
II FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS
O novo contexto e atribuições do Setor e do Segurado com a Lei 15.040
Data: 28 de Julho 2026 – Das 14h30 ás 17h30
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET
Data: 30 de Julho – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
II WORKSHOP SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS AERONÁUTICOS
Data: 06 de Agosto – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
I WORKSHOP SEG NEWS DE SUBSCRIÇÃO DE RISCOS PATRIMONIAIS
Data: 13 de Agosto – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
II SEMINÁRIO SEG NEWS DE RESSEGUROS
Os Contratos e a Nova Lei do Seguro
Data: 20 de Agosto – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
Informações sobre Patrocínio e Participação:
WhatsApp: 1193415-7357
E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
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