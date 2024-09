Copart conquista selo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo 2° ano consecutivo

Especializada em leilões de automóveis, a multinacional conquista mais uma vez o certificado Great Place to Work – A consultoria global Great Place to Work (GPTW) certificou a Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, como um Excelente Lugar Para Trabalhar. A organizadora foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo pela instituição.

Para conquistar o selo, a Copart participou de uma rigorosa análise para avaliar se apresentava os critérios estabelecidos pela consultoria. Entre as etapas do processo, os colaboradores da companhia responderam uma pesquisa anônima sobre o ambiente de trabalho na companhia.

O levantamento avaliou o clima organizacional da Copart em cinco dimensões: Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. Para ser reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar, a empresa obteve uma taxa de aprovação superior a 75% dos colaboradores que participaram da pesquisa.

Segundo Adiel Avelar, Presidente da Copart, o novo reconhecimento do GPTW confirma que a empresa está no caminho certo ao valorizar seus colaboradores, que são fundamentais para o sucesso da companhia no país.

“A missão da Copart é oferecer o melhor serviço para os motoristas brasileiros, o que só é possível graças ao trabalho de alta qualidade de nossos funcionários. Por isso, é essencial continuar aprimorando nossos métodos e manter os colaboradores engajados por meio de boas práticas internas”, afirma o executivo.

A GPTW é uma consultoria global que apoia organizações para que elas alcancem os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho, boas práticas e inovação, sempre considerando requisitos como respeito às equipes, diversidade, confiança e lideranças.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos e mantém 25 pátios em todas as regiões do território nacional.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor cycle time (tempo de todo o processo desde a remoção do veículo, chegada no pátio da Copart e venda) e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, que são seguradoras, financeiras, bancos, empresas e locadoras, como para o consumidor final.

Recentemente, a empresa lançou uma plataforma inédita no mercado, o Venda Meu Carro, que possibilita ao proprietário comercializar qualquer tipo de veículo, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado em até uma semana, de forma ágil, totalmente online e sem grandes burocracias.

A companhia ainda disponibiliza a plataforma “Compre Agora”, que permite a venda direta de automóveis sem a necessidade de uma data específica para leilão. Esta solução proporciona uma experiência de compra mais ágil, fluida e acessível no site da empresa, garantindo segurança e confiabilidade em todo o processo de aquisição.