Évora Seguros amplia parceria com a Associação Médica Brasileira em venda de consórcios

Corretora reforça ofertas exclusivas aos associados com solução de consórcios para automóveis e imóveis

A Évora Seguros reforça sua parceria exclusiva com a Associação Médica Brasileira (AMB) e amplia a oferta de produtos com a chegada de consórcios de automóveis e imóveis aos associados em todo o país. Desde novembro de 2024, a corretora é responsável pela comercialização de seguros de saúde.



O consórcio é uma opção de planejamento financeiro que vem ganhando cada vez mais destaque entre os investidores. É indicado para quem deseja adquirir algum bem ou serviço mais caro e não possui todo o capital para pagar à vista, e tampouco quer comprometer o orçamento com juros bancários e parcelas elevadas.

“O consórcio traz muitas vantagens para quem adere ao modelo como a não cobrança de juros, a dispensa de um valor de entrada, o planejamento financeiro de longo prazo e a garantia do poder de compra, já que o valor do crédito é corrigido de acordo com o valor do bem. Queremos ser referência para os nossos clientes em todos os momentos, atuando como consultora em seguros e produtos complementares, oferecendo as melhores soluções com um atendimento especializado.”, afirma Thiago Rocha, Diretor Geral do Grupo Évora.

Para o secretário-geral da AMB, Dr. Florisval Meinão, a ampliação da parceria com a Évora vai proporcionar ainda mais facilidade e segurança para os associados por se tratar de uma empresa consolidada no mercado.

“O bem-estar dos nossos associados é prioridade. Por isso não medimos esforços para oferecer a eles serviços de qualidade. Estamos confiantes que a Évora fará um trabalho de excelência para atender aos associados da AMB da melhor maneira”, destacou o médic

Sobre a Évora

Fundada em 1997, a Évora Seguros é uma corretora 100% brasileira, líder no segmento de seguros automotivos, com forte presença em concessionárias. Além de seu portfólio robusto em seguros residenciais, empresariais, frotas e fiança locatícia, a Évora expandiu recentemente para o setor de Benefícios, oferecendo soluções em seguros de saúde, odontológico, vida e viagem.



Em 2025, a corretora também passa a contar com a oferta de consórcios para automóveis e imóveis. A empresa traz em seu portfólio soluções para atender tanto pessoas físicas quanto empresas de todos os portes e dos mais variados segmentos e desde o seu início, já atendeu mais de 1 milhão de clientes.

Foto: Thiago Rocha, Diretor Geral do Grupo Évora.