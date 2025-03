Alper Seguros anuncia nova diretora de Gestão de Riscos e Saúde

Paula Gallo chega para liderar a transformação digital em duas áreas chaves para a Alper – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anuncia Paula Gallo como nova Diretora de Gestão de Riscos e Saúde da companhia. Com mais de 30 anos de experiência no setor de saúde, Paula traz consigo uma sólida formação acadêmica, incluindo graduação em economia pela PUC e MBA em gestão de negócios em saúde.

Ao longo de sua trajetória profissional, foram 24 anos na área hospitalar acompanhando as mudanças e desafios do sistema de saúde. Em seguida, mais seis anos no universo de healthtech na Conexa, desde seus primeiros anos de existência. Assim, Paula construiu uma carreira expressiva em empresas renomadas do segmento, onde desenvolveu expertise em áreas estratégicas como finanças, operações e gestão de pessoas.

Em sua nova função na Alper Seguros, Paula tem como principal objetivo liderar a transformação digital da área de Riscos e Saúde, focando em automatização de processos e eficiência operacional. “A Alper está vivendo um momento de transformação e assumir a área de Riscos e Saúde é um desafio enorme, mas também uma excelente oportunidade de aplicar o que aprendi ao longo dos 30 anos de atuação na área da saúde”, afirma a executiva.

Entre suas principais iniciativas, destaca-se o aproveitamento dos recursos tecnológicos da Alper Tech, unidade de tecnologia da empresa, e do programa de aceleração de startups. “Temos uma agenda recorrente focada em Inovação com o objetivo de trazer em primeira mão oportunidades de melhorias, novos negócios e, acima de tudo, uma excelente experiência para os nossos clientes”, comenta.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 26 escritórios pelo país, ao todo são 22 empresas adquiridas sob a atual gestão.