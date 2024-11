Conec 2025 antecipa Black Friday com desconto para associado Sincor até 18 de novembro

Para garantir uma última oportunidade para os corretores de seguros, associados a qualquer Sincor do País, fazerem a inscrição no Conec 2025 com desconto de mais de 20%, o Sincor-SP decidiu antecipar a Black Friday. De R$ 1.280, os profissionais vão garantir a inscrição por R$ 996 e ainda com a possibilidade de parcelar o investimento em até 12x de R$ 83 pelo cartão de crédito. Para aproveitar a promoção, clique aqui.

A Black Friday Antecipada Conec 2025 acontece de 4 a 18 de novembro de 2025. O investimento garante a participação dos profissionais em mais de 20 palestras simultâneas de alto nível, com foco na corretagem de seguros, grandes prêmios, feira de negócios, alimentação, shows e muitas outras ações.

O tema desta nova edição é “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”. Os profissionais vão acompanhar conteúdo diferenciado sobre inovações do setor, uso de Inteligência Artificial nos processos e atendimentos, além de oportunidades em produtos.

A Black Friday é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas. Neste ano, ela acontece no dia 29 de novembro. “Mas nossa diretoria decidiu antecipar esta data e ainda garantir mais tempo para os nossos associados serem beneficiados com o valor promocional”, destaca o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

A 20ª edição do Conec vai acontecer de 25 a 27 de setembro de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Exibido desde 1982, o Conec é uma realização do Sincor-SP, que se consolidou como um dos maiores eventos de corretores de seguros do Brasil. O congresso é reconhecido por sua abrangente grade de palestras e debates, voltada à discussão de questões relevantes ao setor de seguros. Fonte: Sincor-SP