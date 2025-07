Tecnologia como aliada: Generali explica como inovou suas operações nos últimos anos

COO da seguradora participou de podcast da MJV, gravado na Febraban Tech, maior encontro do setor financeiro do Brasil – Durante a Febraban Tech 2025, o Diretor de Tecnologia e Operações da Generali Brasil, Alexandre Muniz, participou do MJV Podcast e teve a oportunidade de falar sobre as transformações tecnológicas pelas quais o setor de seguros tem passado nos últimos anos e as novas perspectivas para o futuro.

Durante a conversa, o executivo reconheceu que o segmento é cauteloso e conservador, mas a pandemia foi um dos catalisadores para maiores investimentos em inovação. “Quem deixou de fazer esse movimento, hoje não consegue sobreviver”, afirmou o executivo.

De acordo com o executivo, o contexto de segurança e privacidade de dados é muito delicado, especialmente no âmbito regulatório. Por isso, foi necessária a adaptação de diversos aspectos da seguradora, desde os contratos com consumidores e fornecedores até o cotidiano de trabalho. “Por exemplo, criamos um universo de diálogo interno em que todas as áreas conversam entre si para compreender melhor suas necessidades”.

Muniz aproveitou a oportunidade para destacar que a jornada do cliente da Generali se tornou um ponto central após a criação da área de Customer Experience (CX). “Nossos indicadores são muito concretos, com o NPS crescendo cerca de 3 vezes”, contou.

Segurança de dados

O executivo disse que as plataformas abertas de dados são uma ferramenta muito interessante, mas estão sujeitas aos desafios de segurança. “As informações com que lidamos são muito sensíveis, tanto os fornecidos no momento da contratação de um de nossos serviços quanto na abertura de sinistros, já que muitas vezes envolvem doenças, acidentes ou invalidez”. Segundo Muniz, a Generali fez grandes investimentos em proteção para garantir a maior privacidade de seus segurados.

Uso da IA

A Inteligência Artificial já tomou conta do mercado, explicou o executivo, até mesmo substituindo ferramentas de automação. Na seguradora, a produtividade de algumas áreas foi triplicada pela implementação da IA. “Acredito que ainda há muito a amadurecer e testes a serem feitos em relação à IA, mas isso é muito promissor”.

Muniz concluiu sua participação no podcast dando conselhos a outros líderes do mercado. O diretor diz que as fronteiras dos seguros se expandiram muito e não é mais possível conduzir uma empresa da mesma maneira que anos atrás. “É cada vez mais relevante resgatar o papel social do seguro. Quanto mais trabalhamos dessa maneira, mais nos aproximamos de nossos clientes para criar produtos alinhados com a realidade de nossos segurados”.

Para assistir ao episódio completo, basta acessar o link.

Sobre a Generali

A Generali é um dos maiores grupos de seguros e gestão de ativos do mundo. Fundada em 1831, está presente em mais de 50 países, com um total de prêmios de 95,2 bilhões de euros. Com cerca de 87.000 funcionários e 71 milhões de clientes, o Grupo tem uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. No centro da estratégia da Generali está o seu compromisso em ser parceiro para toda a vida de seus clientes. Além disso, o Grupo integrou a sustentabilidade em todas as suas escolhas estratégicas, com o objetivo de criar valor para todas as partes interessadas e construir uma sociedade mais justa e resiliente.

Foto: COO da Generali, Alexandre Muniz, no MJV Podcast