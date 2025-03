Editora da Agência Seg News está preparando livro inédito e exclusivo sobre a História do Seguro Garantia no Brasil!

O livro “DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL”, que tem o jornalista Ivanildo Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News como Coordenador Editorial e Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros como Coordenadora Técnica, faz parte do PROJETO EDITORIAL SEGURO ENTRE LINHAS, uma iniciativa da Enterbooks Edições, a editora da Agência Seg News. O livro já conta com a adesão de 24 Coaoutores, entre os quais grandes especialistas no tema. A meta é fechar com 30 articulistas e lançar a publicalção na 2a quinzena de abril próximo.

“O objetivo é oferecer aos profissonais do setor uma publicação rica em conteúdo técnico e opinativo sobre a história, momento atual e perspectivas em relação ao Seguro Garantia. O livro, seja no formato impresso ou e-book, ainda é uma ferramenta necessária para a troca de experiências e obtenção de conhecimento”, destaca Ivanildo Sousa, que também coordena o Centro de Capacitação Profissional Seg News. (Fonte: Agência Seg News)