Com Você Corretor: novo episódio do videocast apresenta vantagens do Seguro Residencial Sob Medida da Bradesco Seguros

Diretor-presidente e diretor da Seguradora apresentam coberturas e vantagens do produto flexível – Já está no ar o novo episódio do videocast Com Você Corretor, produzido pela Bradesco Seguros. Desta vez, Ney Dias, o diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, e Saint’Clair Lima, o diretor de produtos da Seguradora, falam sobre os benefícios e vantagens do Bradesco Seguro Residencial Sob Medida.

O Bradesco Seguro Residencial Sob Medida é um produto completo e flexível desenhado para proteger residências próprias ou alugadas. A cobertura básica, compreende um pacote de coberturas essenciais e proporciona uma proteção inicial ao segurado. Também oferece coberturas adicionais que podem ser contratadas opcionalmente, entre elas, destacam-se: moradia temporária; danos causados por vendaval, responsabilidade civil familiar, danos elétricos, roubo, vidros, entre outros.

Segundo Saint’Clair, o Brasil tem 75 milhões de residências, mas a penetração do Seguro Residencial é pouco maior que 17%. Para Ney, o desconhecimento do produto é o que leva ao baixo índice de penetração. “Muitos não sabem, inclusive, que o Seguro Residencial é um produto acessível. Um Seguro Residencial pode custar a partir de R$ 600, o que representa apenas entre 0,1 e 0,2% do valor total do imóvel”, informa o executivo. O diretor-presidente complementa, ainda, que o seguro residencial no Brasil é bem mais em conta que nossos países vizinhos. “O preço do produto comercializado no nosso país é em média 30 a 40% mais barato que outros países da América Latina”, afirma Ney.

Além disso, os executivos debateram sobre a importância do trabalho do corretor de seguros na comercialização do Seguro Residencial. O conhecimento profundo do produto e de seus clientes é fundamental para os profissionais. “O corretor deve estudar o local do imóvel, os equipamentos que seu segurado possui e toda sua relação com aquele lugar para entender as necessidades e riscos de cada cliente”, explica Ney.

O novo episódio do videocast Com Você Corretor já está no ar, no canal do YouTube da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/24) e de R$ 713 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,8% (até ago/24) em market share de automóveis no mercado e 15,8% (até ago/24) de market share em residencial.

Foto: O Diretor de Produtos, Saint’Clair Lima, e o Diretor Presidente, Ney Dias