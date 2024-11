Clínica Meu Doutor Novamed, do Centro do Rio de Janeiro, conta agora com atendimento odontológico a clientes Odontoprev e Bradesco Dental

Unidade da Avenida Rio Branco, no Centro do Rio, está equipada para diversos tratamentos odontológicos – Os beneficiários de todos os planos Bradesco Dental (Odontoprev) e empresas contratantes, a partir desse mês, podem contar com a nova unidade de odontologia, o Centro da Clínica Meu Doutor Novamed, da Bradesco Seguros (Av. Rio Branco, 110 – subsolo). No local, serão oferecidos diversos tipos de atendimento, incluindo clínica geral, endodontia, prótese, buco-maxilo e ortodontia, odontopediatria entre outros.

“A oferta dessa facilidade aos nossos beneficiários torna o nosso atendimento ainda mais completo e reflete o nosso cuidado e incentivo à saúde bucal. Prevenir problemas como cáries, doenças gengivais e mau hálito, além de melhorar a qualidade de vida, mantém a autoestima e contribui para a saúde geral do corpo, já que muitas condições sistêmicas podem ser agravadas por infecções bucais”, reforça Aline Thomasi, superintendente sênior da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, e de Gestão de Rede da Bradesco Saúde.

A unidade da rede Meu Doutor Novamed, da Av. Rio Branco, no Centro, agora conta com consultórios odontológicos para atender clientes Odontoprev e Bradesco Dental

Essa é uma parceria entre as empresas Meu Doutor Novamed e Grupo Odontoprev, que assumem o compromisso de oferecer aos beneficiários um serviço de saúde integral. “Essa nova unidade de odontologia reforça nosso propósito de oferecer odontologia de qualidade, somado a uma experiência de saúde completa e integrada aos nossos beneficiários. Acreditamos que o cuidado com a saúde bucal vai além da estética; ele é essencial para o bem-estar e está diretamente ligado à saúde sistêmica e à qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento que não só transforme sorrisos, mas também promova uma saúde integral e conectada. Estamos felizes em fortalecer esse compromisso ao lado da Bradesco Saúde”, afirma Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev. O atendimento na unidade Centro da Rede Meu Doutor Novamed é de 2ª a 6ª, das 8h às 17h. Para realizar seu agendamento, basta comparecer à unidade ou marcar pelo telefone: (21) 2323-5047.