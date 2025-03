1º Seminário Seg News – Construindo Seguro acontece no dia 27 de março nos formatos presencial e on line!

1º SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO

Garantias e a Nova Lei de Licitações

Impactos e Oportunidades no Seguro Garantia com a Nova Lei de Licitações

📅 Data: 27 de março de 2025 – das 9h00 às 12h30 (Evento Híbrido)

📍 Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17º andar)

💻 Online: Plataforma Google Meet

🔗 Inscrições pelo WhatsApp: (11) 93415-7357

🌐 Ou pelo link: Clique aqui para se inscrever

📢 Palestrantes Confirmados & Programação

9h00 – 9h30 | Palestra de Abertura

📌 Tema: Panorama Atual do Seguro Garantia no Brasil

🎤 Palestrante: Dr. Luis Felipe Pellon – CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

9h30 – 10h10 | 1º Painel

📌 Tema: Aspectos Gerais da Circular 662 e seus Reflexos nas Operações do Mercado

🎤 Palestrante: Rogério Gonçalves – Diretor Técnico da REAG Seguradora

10h20 – 11h00 | 2º Painel

📌 Tema: A Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e seus Impactos no Seguro Garantia

🎤 Palestrante: Robson Reginato Teixeira – Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros

☕ 11h00 – 11h20 | Coffee Break

11h20 – 12h10 | 3º Painel

📌 Tema: A Nova “Fase” do Seguro Garantia com a Cláusula de Retomada x Regulação de Sinistros

🎤 Palestrante: Carolina Vieira – CEO da Oliver Seguros

12h10 – 12h30 | Considerações Finais

💰 Inscrições e Valores

🎟 Evento Presencial:

R$ 220,00

A partir de 2 inscrições: R$ 200,00 cada

💻 Evento Online (Plataforma Google Meet):

R$ 150,00

A partir de 2 inscrições: R$ 130,00 cada

💳 Formas de Pagamento:

Pix: 11 93415-7357

11 93415-7357 Boleto (solicitação via WhatsApp)

📲 Garanta sua vaga agora!