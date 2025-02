Universal Assistance adquire os direitos do hit “Macarena” para campanha inovadora

A nova campanha de comunicação da empresa reforça que qualquer urgência médica em viagem custa R$0 – A Universal Assistance acaba de lançar sua nova campanha de comunicação em todo o Brasil, chamada de “Custa Zero”, abrangendo o meio digital, com mídia programática, e emissoras de rádio. Para torná-la ainda mais impactante, a empresa adquiriu os direitos do icônico hit “Macarena”. A música, que marcou gerações e é sinônimo de diversão e movimento, agora reforça a principal mensagem da campanha: em casos de urgência médica durante a viagem, não existem custos adicionais.

“A nova campanha reflete nosso compromisso com os clientes e confirma nossa capacidade de oferecer soluções diferenciadas sem pegadinhas”, afirma Diego Baron, CMO & Digital da Universal Assistance. A escolha de “Macarena” reforça a intenção de criar uma campanha envolvente, leve e memorável.

Com mais de 40 anos de história, a Universal Assistance se destaca por sua excelência operacional e inovação digital. A empresa conta com uma equipe própria e uma rede médica global, garantindo atendimento de alta qualidade em todo o mundo. Seu aplicativo digital facilita o acesso a serviços médicos, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos viajantes.

“Acreditamos no nosso serviço de excelência e conseguimos criar uma campanha que transmite de forma clara nossa promessa, identidade e DNA”, acrescenta Baron.

Neste ano, a Universal Assistance reforça sua missão de proporcionar experiências seguras e tranquilas para milhares de viajantes ao redor do mundo, agora ao som de um dos maiores sucessos musicais de todos os tempos.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance é líder em seguro viagem, oferecendo há 40 anos assistência e reembolso aos clientes. A empresa está presente em 180 países e possui mais de 10 milhões de viajantes assistidos pelo mundo todo. No Brasil, são mais de 3 mil agências e operadoras de turismo, espalhadas por 17 estados. As coberturas incluem assistência médica, assistência jurídica, assistência em caso de cancelamento, assistência odontológica, cobertura Covid-19, telemedicina, cobertura de bagagem em casos de perda/extravio ou atraso, app completo com dicas úteis para as viagens e acesso às salas VIP em caso de voo atrasado. A Universal Assistance é uma das empresas da Zurich Seguros, que está presente em 21 países. A seguradora foi reconhecida como uma das líderes do segmento de seguro viagem no Brasil, por meio do prêmio Reclame Aqui, com reputação ótima e 100% das reclamações de usuários respondidas no site.