Alper Seguros anuncia Mário Cruz como novo diretor comercial na Alper Network

Executivo com mais de 35 anos de experiência assume a Diretoria Comercial para o mercado segurador e ecossistema – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anuncia a chegada de Mário Cruz como novo diretor comercial para o mercado segurador e ecossistema da Alper Network. Com mais de três décadas de experiência no setor, Cruz chega para fortalecer a estratégia de expansão da companhia em um momento de acelerado crescimento do mercado securitário brasileiro.

Com passagens por grandes corporações como Generali, Porto Seguro e SulAmérica, o executivo traz uma vasta bagagem para identificar e desenvolver novas oportunidades comerciais focadas no mercado segurador e serviços. Sua nomeação acontece em um momento muito positivo para a Alper, que vive processo de consolidação de sua posição no setor.

“O mercado de seguros é um mercado de crescimento acelerado, mesmo em um país onde muitas pessoas ainda não possuem um. Acredito no potencial de geração de negócios, e assumo a missão de trabalhar as oportunidades comerciais focadas no mercado segurador e serviços”, afirma Cruz.

A divisão comandada por Mário Cruz tem papel estratégico nos planos de crescimento da Alper através de geração oportunidades no ecossistema segurador, com foco em seguros para Seguradoras,Prestadoras de serviços, Resseguradores e Reguladoras de sinistros.

Para saber mais sobre a Alper Network, acesse Link: www.alperseguros.com.br

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma corretora de seguros com soluções completas de seguro e resseguro, sendo uma das principais empresas do setor no Brasil. É especialista em gestão de seguros corporativos, agro, benefícios, riscos corporativos, auto, transportes e massificados. Com inovação e tecnologia como pilares, a empresa busca otimizar processos e oferecer soluções personalizadas a seus clientes. Atualmente, conta com mais de 1.200 funcionários, 26 escritórios pelo país e 21 aquisições realizadas sob a gestão atual.