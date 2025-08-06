Nova campanha da Seguros Unimed reforça como excelência na saúde reflete em todo portfólio de produtos

A Unimed é reconhecida como a marca mais lembrada no Brasil quando o assunto é saúde. Referência no setor, a Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, agora reforça em sua nova campanha como esse compromisso com o cuidado e a proteção na saúde suplementar, também se reflete na atuação da seguradora em outros segmentos.

De uma consulta médica a uma emergência odontológica, passando por imprevistos em casa ou pela chegada de um novo membro na família, a Seguros Unimed oferece um portfólio completo e versátil de soluções. Na campanha, desenvolvida pela DPZ, a marca demonstra que a expertise conquistada na saúde é replicada em todos os seus produtos, afinal, “Quem tem Seguros Unimed, tá seguro”.

Com mais de 35 anos de trajetória, a Seguros Unimed reafirma que sua posição como referência em atendimento humanizado e de excelência na área da saúde, também se estende a outros segmentos de atuação, como o odontológico, o seguro de vida e a proteção residencial. Dois filmes de 15 e 30 segundos retratam situações cotidianas e reforçam a presença da seguradora nos momentos que realmente importam. A ação destaca que, independentemente da necessidade, “só a Seguros Unimed cuida de tudo que importa pra você”.

“A força da campanha está na identificação. Ao retratar situações reais, reforçamos o compromisso da Seguros Unimed de estar presente com soluções completas para cuidar da saúde, da casa e da vida das pessoas”, defende Rodrigo Nogueira, Associate Creative Director da DPZ.

“A campanha deixa claro ao público que toda a nossa confiança e reputação adquirida na saúde suplementar, pode, e deve, ser transferida para o restante do nosso portfólio. Temos um ecossistema completo que oferece proteção em diferentes momentos da vida. Queremos que o cliente enxergue a Seguros Unimed como uma parceira integral no cuidado com tudo aquilo que tem valor para ele”, completa Renata Ucha, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

No primeiro filme, uma médica revela que a Seguros Unimed tem o seguro saúde com maior cobertura nacional. Ela também destaca a utilidade do seguro residencial para consertos em casa, mostra uma consulta odontológica e acompanha uma família protegida pelo seguro de vida ao receber um novo bebê.

Já no segundo, um jovem se recupera de um procedimento médico e, em casa, conta com o seguro residencial após um curto-circuito. Ele também utiliza o plano odontológico após um acidente durante uma refeição e, ao descobrir que será pai, destaca a proteção do seguro de vida.

Com veiculação em TV, YouTube, Meta, TikTok, e OOH, a campanha tem duração prevista de um ano e veiculação nacional. As peças combinam leveza e emoção para destacar o cuidado presente nas mais diversas situações, sem abrir mão da qualidade das soluções da marca.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 35 anos no mercado, a Companhia atende a 6,6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 1,9 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.