Bradesco Saúde lança campanha “Quero Mais Saúde” para impulsionar novos negócios no segmento PME

Com foco nos seguros Saúde e Dental SPG, de 3 a 199 pessoas, iniciativa traz condições comerciais atrativas para corretores e clientes – Com o objetivo de incentivar os corretores a aproveitarem o potencial de vendas de planos dos ramos Saúde e Dental no segmento SPG (Seguro Para Pequenos Grupos), que abrange pequenas e médias empresas de 3 a 199 pessoas, a Bradesco Saúde lança a campanha “Quero Mais Saúde”.

A iniciativa, válida ao longo de todo o mês de setembro, reúne condições exclusivas tanto para os profissionais de venda quanto para as empresas contratantes.

Durante o período da campanha, novos clientes terão 50% de desconto na segunda fatura da mensalidade, nas contratações dos seguros Saúde, Dental ou na opção de Saúde conjugado ao Dental.

Além da condição especial oferecida aos clientes, os corretores, produtores ou angariadores contarão, na venda especificamente do produto Saúde, com um incentivo extra para potencializar as vendas: a chance de concorrer a dois sorteios no valor de R$ 200 mil em título de capitalização, alusivos a um veículo Jeep Compass. A cada venda do seguro-saúde concretizada e com vigência ao longo do mês de setembro, o parceiro ganha um número da sorte da Bradesco Capitalização para concorrer ao prêmio.

A novidade foi apresentada pela diretoria da Bradesco Saúde aos corretores em uma live na última quarta-feira, dia 3.

“Sabemos que ter um plano de saúde é um dos principais desejos dos brasileiros, e que o seguro odontológico ganha cada vez mais relevância para as pessoas. Esse interesse também está presente no planejamento das pequenas e médias empresas, que buscam oferecer planos de saúde e dental de qualidade reconhecida para cuidar da saúde e do sorriso de seus colaboradores. Com a campanha, geramos novas oportunidades de negócios com os produtos Bradesco Saúde, ao reunirmos condição especiais que beneficiam corretores e clientes”, destaca Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

A Bradesco Saúde é considerada a marca preferida pela população em pesquisas em diferentes mercados. Entre os reconhecimentos estão os de melhor plano de saúde de São Paulo por quatro anos consecutivos, na premiação promovida pela Folha de S. Paulo, e o de plano mais amado dos cariocas por cinco anos seguidos, na pesquisa realizada pela revista Veja Rio.

Além desses importantes reconhecimentos, outra pesquisa recente, conduzida pelo Instituto Datafolha no primeiro trimestre de 2025, para o Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indica que 92,6% dos beneficiários da Bradesco Saúde entrevistados recomendariam os planos da operadora.

Com um portfólio diversificado, para empresas de todos os tamanhos e perfis, a Bradesco Saúde tem no SPG um dos seus principais focos de atuação, segmento no qual conta com mais de 1 milhão de beneficiários. Este ano, a operadora tem registrado crescimentos expressivos na base de segurados de contratos de pequenas e médias empresas, em diversos mercados, em diferentes regiões.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.