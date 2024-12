Campanha de final do ano do Grupo Bradesco Seguros é eleito anúncio do mês pela System1

Filme apresentou bons resultados na ferramenta Test Your Ad – A campanha de final de ano do Grupo Bradesco Seguros, intitulado “A Busca”, foi eleita o “Anúncio do Mês de Dezembro da América Latina” (Ad of the Month Latam) pela System1, empresa especializada em pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. O filme alcançou uma pontuação de 4.4 estrelas na ferramenta Test your Ad, que mede a eficácia de comerciais com base nas emoções que eles geram no público, bem superior à média para comerciais de TV no Brasil, de 2.7 estrelas.

A intensidade emocional também se destacou, com o sentimento ‘Felicidade’ apontado por 67% dos espectadores. Ainda de acordo com a ferramenta, para 59% do público, a principal palavra associada ao filme foi “amizade”.

“Ficamos muito felizes com o reconhecimento, pois demonstra que nossa comunicação está realmente tocando as pessoas. Para além da pontuação geral, os sentimentos captados pela Test your Ad refletem os sentimentos que esperávamos despertar nos espectadores, e isso é muito gratificante”, celebra Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criada pela AlmapBBDO e produzida pela Don’t Touch MY Soda, “A Busca” está no ar desde o início do mês de dezembro e pode ser assistida no canal do YouTube do Grupo Segurador.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.