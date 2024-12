Allianz Seguros recebe assessorias parceiras para encontro anual

Executivos da companhia fizeram um balanço das atividades desenvolvidas em 2024 e anteciparam as novidades de 2025 – A Allianz Seguros recebeu, no dia 17 de dezembro, as assessorias parceiras de várias regiões do Brasil para um encontro anual no escritório da companhia, em São Paulo. O evento reuniu mais de 60 profissionais, que foram recepcionados por Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros; e pelos demais membros do Comitê Executivo da empresa: David Beatham (Automóvel e Massificados), Marcia Lourenço (Recursos Humanos e Comunicação), Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos), Nelson Veiga (Comercial) e Renato Roperto (Sinistros).

Também participaram os diretores Comerciais regionais da seguradora: Alexandro Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste), Flavio Rewa (São Paulo Capital), Leonardo Marins (São Paulo Interior), Livia Prata (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Luciano Ambrosini (Sul) e Paulo Ayres (Norte e Nordeste).

“Nós enxergamos nas assessorias uma parceria de alto valor e um canal extremamente estratégico para que a Allianz garanta a diversificação e a capilaridade do atendimento comercial a milhares de corretores distribuídos por todo o país”, afirmou Nelson Veiga, agradecendo aos parceiros pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2024. “Alcaçamos resultados bastante expressivos e isso somente foi possível graças ao empenho de cada assessoria parceira”, declarou.

Novidades para 2025

Na ocasião, Nelson também antecipou algumas das novidades que serão apresentadas a este canal de distribuição em 2025. “Temos como propósito que a nossa parceira com as assessorias permaneça cada vez mais sólida. Para isso, seguiremos inovando e nos reinventando”, disse. Entre as ações previstas para o próximo ano estão um novo método comercial de performance e ações para ativação dos corretores. “Nossa campanha semestral voltada exclusivamente às assessorias, que foi um sucesso em 2024, também deve seguir em 2025”, concluiu.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.