“Café com o Sincor” estreia dia 6 de agosto, em Novo Hamburgo

O novo projeto de relacionamento da diretoria com os corretores, o “Café com o Sincor”, já tem a primeira edição anunciada: dia 6 de agosto,às 8h30min, no Swan Hotel, Avenida DR. Maurício Cardoso, 303, em Novo Hamburgo.

Nossos diretores farão um diálogo aberto e franco com os associados da Região do Vale do Sinos, recebendo as percepções e contribuições de cada um sobre os temas de interesse da categoria.

Segundo o presidente André Thozeski, “é fundamental este diálogo para alinhar as expectativas dos associados e as ações da entidade em defesa dos interesses genuínos dos Corretores. E será oportunidade para o Sincor-RS relatar todos os movimentos políticos e sociais que fez desde o início da tragédia, atendendo aos Corretores e Securitários atingidos e buscando revisões no sistema, principalmente a inclusão dos riscos de alagamento, enchente e inundação na cobertura básica das apólices”.

Evento exclusivo para os previamente inscritos: https://sincorrs.com/site/evento/cafe-com-o-sincor.html