Bradesco Vida e Previdência lança Plano de Previdência para PMEs

Com agilidade na contratação e implantação, o Tag Prev PJ foi desenvolvido exclusivamente para empresas com faturamento mensal no plano entre R$ 10 e R$ 50 mil

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, acaba de lançar o Tag Prev PJ, solução que possibilita a configuração e implantação simplificada de planos de previdência para o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) com dez ou mais funcionários e/ou faturamento mensal no plano entre R$ 10 mil e R$ 50 mil.



Disponível nos modelos “Instituído” (na qual a empresa contribui com um percentual do valor aportado pelo colaborador) e “Averbado” (caso em que a companhia atua apenas como facilitadora na implantação do plano), o novo produto contempla planos nas modalidades PGBL e VGBL.



De acordo com Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência, o lançamento vai ao encontro da dinâmica do empreendedorismo nacional, ao oferecer um fluxo ágil de contratação e implantação.

“A empresa escolhe as condições de custeio, fundos, vesting e elegibilidade em uma única minuta e recebe um contrato para assinalar apenas quatro campos. Já os participantes, independentemente de serem correntistas do Bradesco, têm acesso por meio digital a diversas informações e serviços do plano, como simuladores, saldos e movimentações, informes de rendimentos, aportes, transferências entre fundos, extratos e portabilidade” ressalta o executivo.

Diferenciais

O Tag Prev PJ conta com faturamento automático, contratação simplificada e suporte de uma equipe de relacionamento especializada, que oferece apoio na divulgação do produto dentro do ambiente da empresa, além de plantões para esclarecer dúvidas e palestras com interpretação em libras. Possibilita, também, acesso multiplataforma, por meio dos portais corporativos, central de relacionamento, Internet Banking e atendimento via WhatsApp.



Outros diferenciais são o portfólio com mais de 50 tipos de fundos de investimento para diversos perfis de investidores, com gestão da Bradesco Asset Management, e o acesso ao Clube de Vantagens, que oferece benefícios e descontos exclusivos para os participantes.

Vantagens para o corretor

Os corretores que comercializarem o produto receberão o comissionamento por TAF (Taxa de Administração Financeira) em caráter vitalício por portabilidade, quando houver reserva portada, e uma bonificação no terceiro faturamento.



“Além de ter uma jornada de aquisição descomplicada, o Tag Prev PJ proporciona benefícios diferenciados aos nossos parceiros comerciais”, conclui Scripilliti.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.