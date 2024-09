Bradesco Seguros marca presença em feiras Agro por todo o Brasil

Seguradora expandiu encontros e apresentou seus seguros para Equipamentos Agrícolas a diversos eventos do setor – A Bradesco Seguros completou com chave de ouro seu ciclo de participações em feiras agropecuárias ao redor do Brasil em 2024. Ao longo do ano, a Seguradora esteve presente em oito dos maiores e mais relevantes eventos do setor, levando aos produtores rurais as melhores soluções para a proteção de Equipamentos Agrícolas.

Desde o início do ano, a Bradesco Seguros acompanhou de perto da Edição Rural Coopavel, em Cascavel (PR), a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), a Technoshow, em Rio Verde (GO), a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a Agrotins, em Porto Nacional (TO), a Agro Brasília, em Brasília (DF), a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), e, por fim, a ExpoInter, em Esteio (RS). “Nossa presença nas feiras agropecuárias é de extrema importância, pois podemos nos aproximar de nossos players e consumidores. Dessa forma, entendemos na ponta como podemos prestar os melhores serviços, pensar nas melhores soluções em proteção para os nossos segurados e os nossos corretores”, destaca o Diretor Comercial da Companhia, Leonardo Freitas.

Os eventos do setor Agro foram importantes vitrines para os produtos da Bradesco Seguros, em especial para o Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agro, lançado no primeiro trimestre deste ano. “O seguro é uma novidade especial para os correntistas do Banco Bradesco e oferece uma cobertura completa, com contratação simplificada e oito opções de planos com limites de indenização e preços definidos”, explica Leonardo.

Para este seguro, a cobertura básica inclui incêndio, queda de raio, explosão, dano material de origem imprevista e acidental, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, inundação, alagamento, desmoronamento, greve, tumulto e queda de aeronave.

Além do produto Pré-Formatado, a Bradesco Seguros apresentou, ainda, o Bradesco Seguro Equipamento Agrícola durante os eventos que participou. Seu produto voltado para a proteção de equipamentos de pequeno, médio ou grande porte conta com coberturas básicas para incêndio, alagamento, inundação, desmoronamento, explosão, raio, dano por tentativa de roubo ou furto qualificado, queda de aeronave, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo.

“Tivemos um saldo muito positivo em 2024. Mal podemos esperar pelos eventos que 2025 nos reserva. Certamente a Bradesco Seguros levará seus produtos em novos encontros no ano que vem”, ressalta o Diretor Comercial.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,19 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/24) e de R$ 452 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,62% (até jun/24) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até jun/24) de market share em residencial.

Foto: Equipe da Bradesco Seguros se reuniu com produtores e players do setor Agro