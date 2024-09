MAPFRE registra crescimento de 11% em seguros auto nos estados de Alagoas e Pernambuco

Resultado do primeiro semestre de 2024 é consequência de um trabalho focado no relacionamento com corretores parceiros e na oferta de benefícios agregados – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia um resultado expressivo na contratação de seguros auto nos estados de Pernambuco e Alagoas. No primeiro semestre de 2024, a companhia registrou um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo Hamilton Sobrinho, diretor territorial Nordeste da MAPFRE, esse resultado é fruto de um trabalho consistente e focado no fortalecimento do relacionamento com os corretores da região Nordeste: “Estamos muito satisfeitos com o crescimento da nossa carteira de seguros auto em Pernambuco e Alagoas. A confiança que nossos parceiros depositam na marca da companhia tem sido fundamental para impulsionar nossas vendas e alcançar essa marca”, destaca o executivo.

Com uma extensa rede de escritórios espalhados por todo o país, a MAPFRE se destaca por oferecer um atendimento com agilidade e excelência em todas as suas sucursais e agências de seguros, por meio de soluções adaptáveis que visam aprimorar a qualidade do atendimento ao cliente.

Hamilton destaca ainda a importância da diversificação da oferta de produtos e serviços da MAPFRE, que tem atendido às necessidades dos diferentes tipos de perfis da região. “Temos investido em produtos personalizados e em serviços de alta qualidade, o que tem contribuído para a fidelização dos nossos clientes e para a atração de novos segurados”, afirma.

Potencial do mercado de seguros auto

O mercado de seguros auto no Brasil possui um grande potencial de crescimento, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a penetração do seguro ainda é relativamente baixa em comparação com outras regiões do país. A estimativa do mercado é de que apenas 30% dos veículos no Brasil possuem algum tipo de cobertura de seguro, destacando um espaço de expansão a ser explorado.

Nesse sentido, além das tradicionais coberturas, a MAPFRE tem apostado em agregar valor aos seus serviços, como na oferta de assistência e benefícios no programa de relacionamento, o que acaba por gerar uma interação mais frequente entre a companhia e seus segurados. “O nosso esforço tem sido em aumentar a percepção de valor do seguro pelos consumidores, o que facilita a percepção de que o seguro é útil no dia a dia e não apenas no ato do sinistro”, explica Sobrinho.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Hamilton Sobrinho, diretor territorial Nordeste da MAPFRE