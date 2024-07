Bradesco Seguros é reconhecida como uma das empresas com ambiente mais favorável à inovação pelo segundo ano consecutivo

O Grupo Bradesco Seguros foi, por mais um ano, reconhecido pelo Prêmio MIT Innovative Workplace 2024 como uma das 20 empresas do Brasil com ambiente mais favorável à inovação no mercado. A premiação está em sua 3ª edição e é uma chancela da MIT Technology Review.

O Grupo Segurador investe em tecnologia e inovação, com foco em canais digitais, estrutura de dados, arquitetura tecnológica, automações e melhorias das jornadas de produtos e serviços, centrados em clientes e corretores. “Em apenas três anos da lista elaborada pela MIT, o Grupo Bradesco Seguros marca presença pelo segundo ano seguido. Isso diz muito sobre nossos investimentos, esforços e dedicação para estarmos na vanguarda da inovação no mercado segurador”, afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados no Grupo Bradesco.

A MIT Technology analisa a inovação sob as perspectivas de gestão, cultura, produtos/serviços, marketing/vendas, processos, diversidade, data decisioning e open innovation. Assim, mede a efetividade de ações das empresas relacionadas à inovação e concede o selo Innovative Workplaces para 20 empresas. A premiação aconteceu no dia 04 de julho, no Teatro Unimed, em São Paulo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.