Aon Anuncia Mateus Angelo como líder de Broking & Strategy de Commercial Risk Solutions

A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, anuncia Mateus Angelo, até então responsável pela área de Natural Resources no país, como líder de Broking & Strategy de Commercial Risk Solutions em sua operação no Brasil.

Com quase 30 anos de experiência no mercado segurador, o executivo ingressou na Aon em 2010 e ocupou diversas posições de liderança, sendo a última à frente da concepção e colocação de Programas de Seguros para Grandes Riscos de Recursos Naturais, Construção e Infraestrutura. Angelo assume o cargo anteriormente ocupado por Alexandre Jardim, que a partir de maio assumiu a posição de Head of Commercial Risk Solutions, após 20 anos de carreira dentro da companhia.

“A liderança do Mateus ao longo desses 14 anos na Aon é marcada por grandes contribuições às nossas equipes, à nossa empresa e a todo o mercado segurador brasileiro. Estamos seguros de que sua expertise será fundamental para entregar toda nossa capacidade técnica, soluções integradas em consultoria e gestão de riscos que apoiam nossos clientes com clareza e confiança na tomada de melhores decisões para os seus negócios”, comenta Alexandre Jardim.

A nomeação de Mateus é reflexo do compromisso constante da Aon com o reconhecimento e o desenvolvimento contínuo de talentos internos.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões – para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Nossa equipe fornece aos nossos clientes, em mais de 120 países e territórios, consultoria e soluções que lhes dão clareza e confiança para tomar as melhores decisões para proteger e expandir seus negócios.