Bradesco Saúde é destaque no Prêmio Melhores e Maiores da Exame

Empresa ficou em primeiro na categoria Operadoras de Planos de Saúde – A Bradesco Saúde ficou, pela terceira vez consecutiva, em 1º lugar na categoria Operadoras de Planos de Saúde na 51ª edição do Prêmio Melhores e Maiores da Revista Exame.

A lista das maiores empresas leva em conta aspectos como os resultados contábeis das companhias; crescimento dentro do segmento nos últimos cinco anos; governança; responsabilidade socioambiental e histórico. Para a definição dos vencedores, a Exame conta com a parceria do Ibmec, responsável pela metodologia da premiação. Para a análise mais ampla e criteriosa possível, um comitê de especialistas escolhido pela direção da publicação valida os dados das companhias participantes.

“É uma grande satisfação recebermos pelo terceiro ano consecutivo o prêmio de maior operadora de planos de saúde no ranking da Exame. Isso demonstra que estamos no caminho certo, refletindo nosso compromisso em oferecer os melhores serviços e profissionais aos nossos segurados. Além disso, reforça nossos esforços contínuos de investir em tecnologia e inovação, consolidar a qualidade de atendimento, fortalecer nossa liderança no segmento de saúde e seguir ampliando a relevância da marca”, destaca Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

Foto: Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.