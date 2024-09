Semana do Cliente na Allianz: de novas coberturas em produtos a sorteio de ingressos para megashow no Allianz Parque

Companhia apresenta novidades no Residência e Vida Coletivo PME e lança nova edição da campanha Bora Pro Show, que levará os segurados para o espetáculo de Iron Maiden – Em comemoração à Semana do Cliente, promovida de 15 a 21 de setembro, a Allianz Seguros realiza uma série de ações que reafirmam o seu compromisso com o consumidor final. Neste período, os segurados da companhia terão acesso a novidades em produtos e poderão participar de uma campanha que os levarão para curtir uma experiência única no Allianz Parque.

Expansão das coberturas no seguro Residencial e de Vida

Uma das ações acontece no seguro Residência. Além do pagamento facilitado em até

10 vezes sem juros, todas as cinco ofertas da Allianz – “Compacto”, “Ampliado 1”, “Ampliado 2”, “Especial” e “Exclusivo” – passam a contar com a cobertura de Perda ou Pagamento de Aluguel. Já no produto Vida Coletivo PME, os segurados terão novos limites nas coberturas de Indenização Especial por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, que agora poderão chegar até 300% do capital segurado. Isso significa que, em caso de acidentes, o cliente contará com maior suporte financeiro para imprevistos.

Ingressos para o Iron Maiden

Também na Semana do Cliente, a Allianz retoma a campanha Bora Pro Show, que já levou os segurados para os megashows de Taylor Swift e Andrea Bocelli no Allianz Parque. Desta vez, a companhia sorteará 20 pares de ingressos para a apresentação de Iron Maiden, que desembarca no Brasil em dezembro para duas apresentações da turnê “The Future Past”.

“Temos como premissa buscar o aprimoramento constante da experiência de nossos clientes, colocando-os, de fato, no centro das nossas operações. Assim, caminhamos rumo a um atendimento cada vez melhor de suas necessidades e expectativas”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros. Ela reforça, ainda, a importância de promover uma cultura interna que valoriza e prioriza a agilidade e satisfação dos clientes. “Isso significa treinar os colaboradores para compreender e antecipar as necessidades dos segurados, além de recompensar comportamentos que promovam um atendimento de excelência. Também envolve o desenvolvimento de produtos e serviços alinhados às reais demandas e expectativas do público final. Essas estratégias fortalecem o relacionamento com os clientes, elevando sua satisfação e fidelidade, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento e o sucesso da empresa no mercado”, avalia.

Como transformar a experiência do cliente

Nos dias que antecederam à Semana do Cliente, a Allianz esteve presente no Conarec (Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente). Realizado em São Paulo de 10 a 11 de setembro, o evento discutiu sobre a experiência do cliente sob a ótica das companhias que atuam em diversos setores da economia e, ainda, sobre como a Inteligência Artificial deve moldar as relações de consumo. A seguradora foi representada por Lucas Safont, diretor de Estratégia, Clientes e Inteligência de Mercado, que integrou o painel “Customer Experience na prática: transformando interações em experiências inesquecíveis”.

“No nosso setor, o maior indicativo de valor é a renovação de uma apólice de seguro. Embora esse fator não seja avaliado de forma isolada, é um excelente ponto de partida, especialmente considerando que o preço do seguro é o principal motivador de compra para o segurado”, afirmou, destacando que o trabalho desenvolvido por todas as áreas envolvidas no atendimento às necessidades dos clientes é o ‘coração’ dessa entrega. “Por isso, a capacitação contínua dos profissionais é essencial. As equipes precisam estar treinadas para ouvir, entender e resolver solicitações na interação da companhia com o cliente”, disse o executivo.

Para Lucas, é fundamental que as empresas coloquem o cliente no centro de suas estratégias e cultura, compreendendo como ele deseja ser tratado. “Na Allianz, temos dois tipos de clientes: corretores e segurados. A partir de pesquisas diárias, conseguimos identificar e corrigir possíveis falhas para aprimorar nossos serviços. Além disso, semanalmente, nossas equipes se reúnem para analisar os resultados e verificar como as questões estão sendo resolvidas, sempre com o objetivo de melhorar nossa comunicação interna e manter o cliente como prioridade em nossas decisões”, pontuou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.