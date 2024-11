Beneméritas do CSP-MG apresentam novidades durante Workshop Conhecer para Proteger

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoveu, no dia 7 de novembro, em Belo Horizonte, o VIII Workshop Conhecer para Proteger, que reuniu as beneméritas Affiance, Insurance Market, Bradesco Seguros, além da convidada Excelsior Seguros. O evento foi aberto por João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, que também mediou os painéis de debate.

Fabiana Cardoso, diretora Comercial da Affiance, apresentou a administradora de benefícios, que opera há cinco anos na comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos voltados a pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades Coletivo por Adesão e PME Administrado (Pequenas e Médias Empresas).

“Somos uma empresa 100% digital em fase de expansão pelo Brasil. Além de Minas Gerais, hoje atuamos no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Oferecemos aos corretores oportunidades de novos negócios para que cresçam conosco”, ressaltou.

Gerciony Sousa, gerente-executivo de Seguro Habitacional da Excelsior, parceira da assessoria Insurance Market, abordou as vantagens do seguro habitacional, que contribui para a sustentabilidade dos financiamentos imobiliários. “O seguro protege não apenas o bem patrimonial, mas também a vida do comprador e de sua família, com coberturas que incluem morte e invalidez permanente”, afirmou.

O CEO da Insurance Market, Augusto Matos, destacou o potencial do ramo habitacional, ainda pouco explorado por corretores, como uma área promissora para diversificar a base de negócios. “Oferecemos todo o suporte e treinamento necessários aos corretores interessados em atuar nesse segmento”, disse.

Reginaldo Possani, superintendente Comercial da Bradesco Vida e Previdência em Minas Gerais, apresentou os recentes lançamentos da companhia: o Seguro de Vida Empresarial Flexível Bradesco MEI e o produto Empresarial Flexível Pessoa Chave.

Ele destacou que o lançamento do seguro para MEIs está em sintonia com o aumento significativo do empreendedorismo no Brasil, onde 2,1 milhões de novos MEIs foram registrados neste ano, segundo o Sebrae. “O produto proporciona segurança, planejamento e um processo ágil de contratação e implementação”, explicou.

O seguro oferece até 12 opções de coberturas que beneficiam o contratante e até um funcionário, além de quatro coberturas exclusivas para os filhos do empreendedor e 18 serviços e assistências voltados ao negócio.

Possani também detalhou as novidades do produto Empresarial Flexível Pessoa Chave, que agora protege tanto os sócios quanto os diretores da empresa. A cobertura de morte passa ser vitalícia e as coberturas opcionais de invalidez permanente e doenças graves vigoram até o participante completar 75 anos. “Com essas inovações, nossa linha de produtos PME ficou ainda mais robusta, composta agora pelas modalidades MEI, Pessoa Chave e Capital Global”, finalizou.

Próximo Workshop – No dia 19 de novembro, o CSP-MG recebe as beneméritas HDI, Porto, Doc 24 e FF Assessoria que convida a To Plan Seguros. O evento, que encerra a série de workshops Conhecer para Proteger, será realizado das 8h30 às 12h, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/g6HTXfzGNE3KuxeG7

Foto: Augusto Matos (Insurance Market), Gerciony Sousa (Excelsior Seguros), Fabiana Cardoso (Affiance), João Paulo Mello (CSP-MG) e Reginaldo Possani (Bradesco Seguros)