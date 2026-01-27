AXA no Brasil lança Check-in de Saúde Mental, ferramenta de autocuidado gratuita e confidencial

Plataforma online ajuda a mapear o bem-estar emocional e oferece orientações práticas como resultado – A saúde mental vem tomando a atenção de pessoas, famílias e empresas. Dados globais indicam que 32% da população (AXA Mind Health Report) relata vivenciar questões de saúde mental, em um cenário que também pressiona o mundo do trabalho e amplia a necessidade de prevenção e acesso à informação confiável. É nesse contexto que a AXA no Brasil lança o Check-in de Saúde Mental, uma ferramenta online gratuita e de fácil uso, desenvolvida para apoiar o autocuidado e ajudar as pessoas a compreenderem como estão se sentindo.

Disponível globalmente em 13 países e em 10 idiomas, o Check-in chega ao Brasil como a primeira iniciativa de uma campanha da companhia. O foco é tratar a saúde mental como um risco contemporâneo que pode ser compreendido, antecipado e cuidado, com linguagem acessível, abordagem acolhedora e foco em utilidade prática.

A compreensão do bem-estar mental é fundamental para que as pessoas possam se cuidar de forma completa e segura. Prevenção e conhecimento, para a sociedade no geral, são caminhos que a AXA defende e suporta globalmente para promover cada vez mais ambientes favoráveis e seguros para todos. O compromisso com o cuidado e o desenvolvimento do progresso humano é um dos principais pilares e valores da companhia.

O Check-in é um questionário online, rápido e que, ao final, apresenta um resultado com base na metodologia do Índice de Saúde Mental da AXA, oferecendo uma leitura do momento atual do usuário e caminhos de orientação e autocuidado. A avaliação considera três dimensões centrais ligadas ao bem-estar mental: estado mental atual, habilidades e crenças e estilo de vida.

“A saúde mental é um tema urgente, que pede ação consistente de toda a sociedade, incluindo o setor corporativo. Ao disponibilizarmos o Check-in de Saúde Mental, queremos ampliar o acesso a uma ferramenta séria, prática e segura. É uma oportunidade para que as pessoas possam entender melhor como estão e, a partir disso, dar passos embasados em informações confiáveis em direção ao próprio bem-estar”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil

Privacidade e confidencialidade como princípio de projeto

Desde o desenvolvimento, a ferramenta foi desenhada para oferecer um ambiente de confiança. O Check-in de Saúde Mental opera de forma confidencial e anônima: as respostas são utilizadas exclusivamente para gerar o resultado exibido ao final e não são armazenadas para identificar quem preencheu. O uso foi estruturado para impedir a possibilidade de identificação da pessoa usuária, reforçando o compromisso com a privacidade.

A iniciativa integra uma campanha mais ampla de saúde mental da AXA, que busca ampliar a conscientização, reduzir estigmas e colocar à disposição do público ferramentas concretas para apoio ao cuidado preventivo. Entender é o primeiro cuidado.

Link para acessar o Check-in de Saúde Mental AXA: https://mindhealthselfcheck.axa.com/pt-BR

