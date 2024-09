Auto Compara muda portal e foca prioridades do consumidor ao contratar seguro do carro

Nova tela de resultados de buscas pelo seguro ideal agora mostra as coberturas que mais influenciam a tomada de decisão, facilitando a comparação das propostas pelo cliente antes de fechar a compra – O Auto Compara, corretora multicanal do Santander Brasil e principal ferramenta do país para cotar, comparar e contratar seguro para carro e moto, colocou no ar, hoje, uma inovação que vai dar aos seus usuários informações ainda mais claras para a tomada de decisão pela melhor oferta de proteção automotiva. No portal, a nova tela de resultados de buscas revela as seis principais características de cada uma das ofertas apresentadas. O objetivo é que o dono do veículo tenha uma visão completa ao comparar as propostas que cada seguradora oferece. Vale destacar que o Auto Compara é parceiro das maiores companhias de seguros do país: Allianz, Aliro, Azul, HDI, Mapfre, Porto Seguro, Santander Auto, Tokio Marine, Yelum (antiga Liberty) e Zurich. A corretora multicanal atende, em média, 100 mil clientes por mês, por meio do site do Auto Compara e agências do Santander.

Para incrementar os resultados da busca pelo seguro ideal, o Auto Compara realizou diversos estudos, análises de dados e testes de uso do comportamento de cada usuário na jornada de contratação de um seguro auto. O levantamento se baseia nos últimos quatro anos de histórico. E para complementar, a corretora também promoveu pesquisas qualitativas e quantitativas com gerentes de agências do Banco de todo o país.

“Temos no Auto Compara mais de 2 milhões de acessos por ano. A base é muito grande, o que nos dá legitimidade para saber o que o cliente mais busca e prioriza ao escolher o produto ideal para o seu bem”, afirma Denis Ferro, senior head de Seguros do Santander Brasil.

O executivo destaca que, embora o valor do seguro já tivesse local de destaque no resultado das buscas nos canais da corretora, o preço não é o único fator que influencia a decisão dos consumidores. “Como em toda decisão de compra, o cliente faz uma análise de custo e benefício. Porém, no caso do seguro, observamos que alguns itens fazem de fato a diferença na hora de bater o martelo”, explica.

Neste sentido, o Auto Compara identificou seis condições que o cliente prioriza ao escolher o seguro, que vão desde o pagamento de 100% da tabela FIPE pela seguradora em caso de roubo, furto ou perda total em decorrência de colisão, até a modalidade e o valor da franquia, além da cobertura para terceiros (mais abaixo, confira a lista completa das coberturas que os consumidores mais valorizam em um seguro para o carro ou moto).

“Não é só uma nova tela. É um resumo de tudo que queremos entregar em experiência e soluções para o cliente. O Auto Compara nasceu e cresceu com um propósito: ser claro, rápido e seguro, com absoluta imparcialidade que dê ao cliente total liberdade de escolha. Para isso, a transparência dos resultados das buscas deve ser total”, completa Rogério Ferreira de Souza, CEO do Auto Compara no Brasil.

O que o dono do carro quer de um seguro?

Abaixo, pela ordem de preferência, os seis itens que vêm depois do preço do seguro e que usuários priorizam antes de fechar negócio:

1º lugar: cobertura em casos de colisão do veículo

2º lugar: percentual de indenização, referenciado na tabela FIPE, em caso de perda total, roubo ou furto do veículo

3º lugar: valor da franquia caso precise acionar o seguro

4º lugar: carro reserva para período que o veículo ficar na oficina

5º lugar: limite de quilometragem dos serviços de remoção do veículo em caso de pane ou acidente

6º lugar: cobertura para veículos de terceiros

Mais sobre o Auto Compara

O propósito do Auto Compara é ser simples, rápido e acessível para clientes de todas idades e perfis, independentemente da forma que o cliente optar contratar seu seguro: sozinho, pelo site, ou falando com um especialista, por telefone ou em alguma agência do Banco Santander. Não é necessário que o contratante responda a até 45 perguntas que, em média, são feitas pelo mercado. Após informar nome, CPF e placa do veículo, o usuário recebe, em até 20 segundos, cotações de até 10 seguradoras parceiras.

A jornada completa de contratação de um seguro para carro ou moto no Auto Compara – do preenchimento de dados pessoais, informações do veículo, até a efetivação da compra – pode ser feita em apenas três minutos. A insurtech do Santander é uma plataforma 100% digital que permite ao dono do carro cotar, comparar e contratar as melhores ofertas de Seguro para o carro em um único local.

Mais informações em www.autocompara.com.br.