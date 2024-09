Akad amplia liderança em E&O com crescimento de 31% no 1º semestre

Seguradora supera 20% de market share e já começa a replicar modelo de sucesso para outras linhas de produto – A Akad Seguros encerrou o primeiro semestre com um faturamento de R$ 79,7 milhões em prêmios no seu seguro de Responsabilidade Civil Profissional, saldo que representa um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. A crescimento da seguradora foi significativamente maior que o registrado pelo mercado, que segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) saltou 17,3% entre janeiro e junho de 2024.

A companhia, que já liderava o segmento de RC Profissional no Brasil, detém agora uma fatia de mercado superior a 20%. Segundo Bruno Mascarenhas, Head de E&O e Cyber da Akad, o bom desempenho é resultado do crescimento das vendas digitais do seguro e de melhorias implementadas para agilizar os processos de emissão e renovação de apólices.

A seguradora também segue comprometida em ouvir reinvindicações de corretores e clientes para agregar melhorias ao produto. Recentemente, a Akad passou a incluir no RC Profissional uma linha para profissionais da saúde, possibilitando que corretores que apenas cotavam possam agora emitir as apólices na ponta para seus respectivos clientes. No ano passado, novidades como o fim das restrições para honorários advocatícios e a oferta de preços e franquias diferenciados para engenheiros e arquitetos já haviam sido implementadas.

Na avaliação de Mascarenhas, o diálogo constante e o bom atendimento aos corretores seguem como principais diferenciais que ajudam a explicar o domínio no mercado. “Além disso, temos um produto muito robusto que acompanha a necessidade dos segurados, com uma plataforma que permite cotação e emissão na ponta”, explica o executivo. “Sem falar do processo de sinistro, que consegue pagar a indenização em tempo muito baixo”, completa.

Ainda de acordo com o Head, o objetivo para os próximos meses é levar cada vez mais as cotações para o ambiente digital, dando mais agilidade e qualidade aos corretores. “Estamos começando a replicar o modelo de sucesso do RC Profissional em outras linhas para garantir um crescimento sustentável e de grande valor para os nossos corretores”, projeta Mascarenhas.

