Bradesco Seguros digitaliza acionamento das assistências Dia & Noite do Seguro Auto

Nova funcionalidade traz autonomia para a jornada de atendimento do corretor de seguros e já está disponível no Portal de Negócios – A Bradesco Seguros acaba de lançar mais uma funcionalidade que visa aprimorar a jornada de atendimento do corretor de seguros. A partir de agora, as Assistências Dia & Noite do Bradesco Seguro Auto podem ser solicitadas 100% online, pelo Portal de Negócios.

“Com a nova função, o corretor de seguros tem total autonomia para acionar a assistência para o seu segurado diretamente pelo Portal de Negócios, sem burocracia e com mais agilidade”, destaca o Superintendente de Serviços e Operação da Bradesco Seguros, Fábio Frasson. O executivo ressalta que o serviço é mais simples e rápido e está disponível 24h por dia.

Para solicitar a assistência, o corretor deve fornecer quatro informações: localização do veículo; ponto de referência ou informação complementar que facilite a localização do veículo; nome da pessoa responsável no local e telefone do responsável. “O novo modelo de solicitação já está disponível no menu de serviços do Produto Auto dentro do Portal de Negócios e, também, na homepage do portal”, informa Frasson.

No Bradesco seguro Auto, a Assistência Dia & Noite está disponível para 100km, 200km, 400km ou quilometragem ilimitada. Em casos de emergências, os segurados podem contar com atendimento para guincho, troca de pneus, chaveiro, pane elétrica ou mecânica, falta de combustível e mais.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,58 bilhões de prêmios em automóveis (jan a mar/25) e de R$ 244 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,9% (até fev/25) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até fev/25) de market share em residencial.

