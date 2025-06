Assist Card lança promoção de Dia dos Namorados que oferece dois seguros pelo preço de um

Campanha é válida até 15 de junho e contempla planos da modalidade Daily – A Assist Card – multinacional de assistência integral ao viajante – lançou uma campanha especial para o Dia dos Namorados, que oferece dois seguros pelo preço de um. A ação promocional, que tem como objetivo incentivar os casais a viajarem juntos, é válida para emissões realizadas até 15 de junho de 2025 e contempla planos da modalidade Daily.

Na promoção, ao contratar um plano Daily com cobertura de US$ 150 mil, US$ 250 mil, US$ 500 mil ou US$ 1 milhão, o cliente ganha um segundo plano gratuito para o(a) acompanhante, com as mesmas condições de vigência, cobertura e destino.

“Nesta promoção, quem contratar um plano com US$ 250 mil de proteção médica, que ainda oferece acesso à Sala VIP nos principais aeroportos do Brasil, pagará a partir de US$ 5,40 por dia. Já o plano com cobertura de US$ 35 mil custa a partir de US$ 6,80 por dia”, destaca Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card Brasil. “O seguro-viagem vai além de uma escolha inteligente; ele é uma garantia de tranquilidade e proteção contra imprevistos.”

A campanha foi criada para incentivar os casais a viajarem juntos com mais segurança e economia. A modalidade Daily é ideal para quem vai fazer uma única viagem de até 30 dias consecutivos. A oferta está disponível no site oficial da Assist Card e em todos os canais de venda autorizados. Acesse: https://www.assistcard.com/br

Sobre a Assist Card

A Assist Card, membro do grupo Starr, é uma organização dedicada a fornecer assistência integral ao viajante. Desde 1972, espalhou-se pelos cinco continentes. Possui 51 escritórios de atendimento ao viajante interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade às 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana e com comunicação multilíngue. Possui uma ampla rede de prestadores ao redor do mundo e tem a capacidade de fornecer soluções e resposta imediata em mais de 190 países, resolvendo desde uma simples consulta médica até eventos mais complexos como um translado sanitário, localização de bagagem, reserva de voos, entre outros serviços. SEGURO VIAGEM.