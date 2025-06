Allianz amplia coberturas e assistências do seguro Auto

Mudanças incluem novas opções de carro reserva e franquias, cobertura para condutor indeterminado para uso particular do veículo, além de oferta de kit gás a todas as regiões

O seguro de Automóvel individual da Allianz – uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – passa a oferecer coberturas e assistências ainda mais amplas. As mudanças visam atender às demandas do mercado e aos pedidos dos corretores parceiros, além de estender as possibilidades de oferta e atratividade do produto.

Com as novidades, a cobertura de kit gás, antes disponível apenas para o estado do Rio de Janeiro, passa a atender aos segurados de todas as regiões do Brasil. O carro reserva, que já conta com as opções de 7, 15 e 30 diárias, ganha também a possibilidade de uso por 45 dias e escolha entre três tipos de categorias de veículos: Básico, Intermediário e Superior. Outra mudança é a inclusão dos serviços de troca de pneus e chaveiro no “Plano 1” da Assistência 24 horas.

A cobertura para condutor indeterminado, que era válida apenas para uso comercial do veículo, agora se estende ao uso particular de automóveis e motos, permitindo que qualquer pessoa habilitada possa dirigir o veículo segurado sem a necessidade de informar o condutor principal. As modificações trazem, ainda, três novas opções de franquia (25%, 150% e 200%) para carros, motos e caminhões.

“Coberturas e assistências abrangentes são diferenciais estratégicos que elevam o valor agregado do seguro Auto. Ao oferecer soluções completas e relevantes para o dia a dia dos segurados, fortalecemos essa proposta e aprimoramos experiência dos clientes. Isso nos permite atuar com maior assertividade na retenção da carteira, na rentabilidade e no fortalecimento da marca, além de criar vantagem competitiva em um mercado desafiador e em constante evolução”, explica Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros. “Com esses movimentos, também buscamos estimular as vendas do nosso Allianz Auto e posicioná-lo como uma solução que oferece proteção adaptada ao estilo de vida de cada cliente”, conclui.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Fábio Ohara Morita, diretor executivo de Auto, Massificados e Vida da Allianz Seguros

(*)cred. Arnaldo Kikuti.