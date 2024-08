ASAS lança Seguro Empresarial Simplificado para pequenas e médias empresas

Empreendedorismo é a capacidade de identificar problemas e oportunidades de mercado, desenvolver soluções e, assim, contribuir para o progresso da sociedade. Partindo do conceito, a ASAS, primeira MGA do Brasil, é fruto de uma visão empreendedora, e por isso se coloca ao lado dos empreendedores brasileiros, especialmente, dos pequenos e médios empreendedores ao lançar o Seguro Empresarial Simplificado: um produto diferenciado, projetado para apoiar empreendedores com histórico de sucesso.

As pequenas e médias empresas são consideradas o motor do Brasil, com reconhecido avanço no cenário econômico nacional. Só em 2023, as pequenas e médias empresas cresceram cerca de 7%, mais que o dobro do PIB do ano, que ficou nos 2,9%. O crescimento quantitativo desses empreendimentos impacta a economia brasileira como um todo, pois gera emprego e movimenta o comércio.

“Entendemos as dores dos empreendedores brasileiros e queremos apoiá-los no seu crescimento. O mercado segurador não tem conseguido ser flexível suficiente dando suporte nesse segmento, e queremos mudar essa história acompanhando essas pequenas e médias empresas para que a preocupação delas seja seu negócio” pontua Guillermo Delfino, Deputy CEO da ASAS.

Entre os diferenciais do produto ASAS voltado para pequenas e médias empresas, a flexibilidade ganha destaque como principal atributo. Com critérios de aceitação na medida das possibilidades dos empreendedores, o Seguro Empresarial Simplificado vem ao encontro das necessidades dos clientes, oferecendo um preço acessível e inspeção virtual simplificada.

O Seguro Empresarial Simplificado atende as pequenas e médias empresas de atividade industrial, como fábricas de tintas, de produtos químicos com ou sem inflamáveis, de móveis, de plásticos, entre outros. O produto também está disponível para atividades comerciais como supermercados, lojas ou depósitos de colchões e de grãos com defensivos agrícolas, entre outros negócios.

Foto: Guillermo Delfino, Deputy CEO da ASAS.

Visite nosso site: www.asasinsurance.com