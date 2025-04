Revolução digital: a inteligência artificial transformando a experiência de usuários dos planos de saúde

(*) Por: Sylvio Vilardi – A evolução tecnológica tem desempenhado um papel central na transformação do setor de saúde suplementar, com a Inteligência Artificial (IA) emergindo como uma das inovações mais impactantes. No passado, a tecnologia no setor concentrava-se em automatizar processos administrativos, como a gestão de contratos e pagamentos. Com o tempo, sistemas mais avançados, como plataformas integradas e ferramentas de monitoramento, passaram a ser utilizados, trazendo mais eficiência. Contudo, foi com a disseminação da IA que o setor deu um salto qualitativo, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando a necessidade de soluções rápidas e acessíveis impulsionou o uso de tecnologias como telemedicina e chatbots inteligentes.

Hoje, a IA está presente em diversas etapas da jornada do beneficiário e das operadoras de planos de saúde, proporcionando benefícios significativos. No momento da contratação, a análise de dados permite oferecer planos personalizados, ajustados às necessidades específicas de cada cliente. Essa tecnologia também possibilita que os serviços sejam continuamente aprimorados com base no feedback dos usuários. Já no atendimento, chatbots têm agilizado processos como o esclarecimento de dúvidas, agendamento de consultas, autorização de exames e direcionamento de pacientes para profissionais ou clínicas mais próximas. A telemedicina, por sua vez, tem se mostrado uma ferramenta valiosa, especialmente no atendimento psicológico, ajudando a organizar horários de pico, reduzir o tempo de espera e monitorar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Além disso, lembretes automáticos para exames, vacinas e hábitos saudáveis têm contribuído para a prevenção e a gestão de saúde.

Outro aspecto relevante é o combate a fraudes, um desafio que traz prejuízos estimados em cerca de R$ 34 bilhões anuais ao setor, segundo relatório do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), a partir de pesquisa realizada pela consultoria Ernst & Young. Ferramentas como biometria facial e análise preditiva têm sido amplamente utilizadas para identificar práticas indevidas, como pedidos de reembolso fraudulentos. Essas inovações reforçam a segurança e a privacidade dos beneficiários, reduzem perdas para as operadoras e, consequentemente, ajudam a conter prováveis perdas para o todo o sistema, já que estamos falando de uma atividade que tem como premissa o mutualismo.

O futuro da IA na saúde suplementar é promissor, com tendências que apontam para avanços ainda mais impactantes. A medicina preventiva deve ganhar força com sensores e dispositivos vestíveis conectados a sistemas inteligentes, permitindo monitoramento contínuo e alertas precoces sobre possíveis problemas de saúde. O atendimento hiper personalizado, por sua vez, será ampliado com o uso de big data e a análise de históricos médicos, possibilitando tratamentos cada vez mais adaptados às características individuais dos pacientes. Além disso, a telemedicina pode ser capaz de expandir para mais especialidades, consolidando-se como uma alternativa acessível e eficaz para o primeiro cuidado médico.

Os investimentos em inovação têm sido crescentes no setor, com foco em cibersegurança, combate a fraudes e desenvolvimento de plataformas digitais que melhorem a experiência do beneficiário e a eficiência operacional. A IA, que antes era vista como uma tecnologia do futuro, torna-se indispensável no presente, transformando o setor de saúde suplementar em um ambiente mais seguro, personalizado e sustentável. À medida em que as operadoras continuam a investir em novas soluções, o futuro aponta para um sistema de saúde mais inteligente e acessível, capaz de atender às demandas crescentes da sociedade moderna. (*) Sylvio Vilardi é diretor da Bradesco Saúde