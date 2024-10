ApliCap anuncia expansão de equipe e novo espaço na sede no Instituto Caldeira, em Porto Alegre (RS)

A ApliCap, empresa especializada em inovação e soluções de capitalização para o mercado corporativo, anuncia duas importantes novidades que refletem o avanço de sua operação no setor. A primeira delas é a expansão de sua equipe, com a chegada de novos executivos. A empresa ressalta o papel crucial de seus colaboradores, cujo empenho foi fundamental para essa nova fase de crescimento. A ampliação do time reforça a capacidade da empresa de enfrentar desafios com maior eficiência, permitindo o desenvolvimento de soluções cada vez mais ágeis e inovadoras para seus clientes.

Além disso, a ApliCap inaugura um novo espaço em sua sede, que continua localizada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre (RS). A mudança para um escritório maior dentro desse importante hub de inovação reflete o crescimento da empresa e a necessidade de ampliar sua infraestrutura para acompanhar a demanda do mercado. A localização estratégica no Instituto Caldeira reforça a conexão da empresa com o ecossistema de tecnologia e inovação da região.

Com essas mudanças, a ApliCap reafirma seu compromisso com a evolução contínua e a entrega de soluções modernas e eficazes para seus clientes e parceiros, consolidando-se como referência em produtos de capitalização.

Sobre a ApliCap:

A ApliCap é uma empresa de títulos de capitalização que trabalha com soluções em capitalização para outras empresas, através de três modalidades: filantropia, premiável e incentivo. No mercado de Capitalização desde 2011, desenvolve seus produtos com transparência, seriedade e simplicidade, características que regem o relacionamento junto aos seus parceiros. Focada em desenvolver soluções rápidas, criativas e rentáveis de acordo com a necessidade apresentada, com uma estrutura sólida e pessoal especializado, a ApliCap dispõe de tecnologia avançada para garantir segurança e diferenciação.