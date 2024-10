Corretores da SegPartners promovem acesso de empresas de todo o Brasil ao seguro garantia

Por meio de parceria com o corretor especialista Eduardo von Sucro profissionais realizam lucrativos negócios – Ajudando seus membros a atuar em qualquer ramo de seguros, a SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB) – empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras – promove negócios compartilhados com apoio de especialistas.

O seguro garantia é um dos ramos mais promissores, mas exige especialização. Para atuar, o corretor de seguros deve estar atento ao mercado financeiro, e principalmente, ter conhecimento em tributação e legislação. Facilitando a atuação e garantindo bom atendimento aos clientes das mais diversas atividades, os corretores de seguros de todo o país, membros da SegPartners, contam com o conhecimento especializado de Eduardo von Sucro, sócio da Technoseg Corretora de Seguros, da cidade de Belo Horizonte-MG.

Décadas de especialização

A Technoseg atua há 37 anos, com foco no atendimento a pessoas jurídicas. Desde a fundação, buscou excelência nos serviços prestados nesse segmento, muitas vezes, dominado por corretoras multinacionais. Prestes a completar 40 anos, a Technoseg se tornou uma corretora sólida, reconhecida por seus clientes e pelo mercado segurador. “Não à toa, chegamos a representar, oficialmente, seguradoras que não tinham filiais em Minas Gerais. Inclusive, por mais de 10 anos, uma seguradora líder de Garantia no mercado”, conta o sócio.

Durante esse período, Eduardo von Sucro ajudou a consolidar o seguro garantia como um recurso importante e imprescindível para empresas dos mais variados segmentos alavancarem suas operações. “Enxergamos a oportunidade, fomos pioneiros e nos orgulhamos de termos emitido a apólice inicial (número 001) de Garantia de algumas seguradoras, como Berkley e Tokio Marine”, revela.

Parceria garantida

Depois que a Technoseg finalizou o contrato como representante de seguradoras, Eduardo von Sucro aproveitou a experiência desse modelo de gestão e montou um departamento específico para atender àquelas corretoras que não queriam investir em uma área tão especializada. “Atualmente, esses parceiros configuram uma parcela significativa em nossos negócios, o que demonstra confiança em nossa expertise e em nosso trabalho”, afirma.

Em 2012 ele conheceu o modelo de negócios da SegPartners, que impulsionou estas parcerias. “Tive a felicidade de conhecer o Paulo Rogério dos Santos, hoje presidente da empresa, que me mostrou o projeto embrionário, e vislumbrei as oportunidades. Conversamos, compartilhamos ideias, negócios e, para confirmar nossa vocação, obtivemos um excelente crescimento”, conta.

O trabalho da Technoseg, como corretora parceira e especialista em garantia do grupo é o de colocação do risco, implementação de limites, reuniões com seguradoras, tomadores e/ou segurados e, finalmente, a emissão da apólice. “Importante ressaltar: tudo feito em nome da corretora detentora do negócio”, enfatiza.

“É uma alegria sermos, atualmente, parceiros da maioria dos clientes (corretoras) da SegPartners, com diversos cases de sucessos e resultados positivos (e bem remunerados!) consequentes de nossas parcerias”, destaca. “É uma honra para a Technoseg poder dizer que temos mais de 100 parceiros de emissões de garantia. Um número que nos deixa orgulhosos e com a certeza de que estamos no caminho certo do compartilhamento de negócios”.

Foto: Eduardo von Sucro, da Technoseg Corretora de Seguros