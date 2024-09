Aon Brasil Patrocina a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Maior evento literário da América Latina contará com mais de 600 expositores – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, tem a satisfação de anunciar seu patrocínio à 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento, considerado o maior encontro de editoras, livrarias e distribuidoras da América Latina, será realizado de 6 a 15 de setembro de 2024 no Distrito Anhembi, zona norte da capital paulista, e espera receber centenas de expositores e um público superior a 600 mil visitantes.

Fortalecendo a Cultura e o Conhecimento

A Aon reconhece a importância de fomentar a cultura e o conhecimento como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Ao patrocinar a Bienal do Livro, a companhia reforça seu compromisso com a diversidade e a pluralidade de pensamentos. Além disso, como incentivo interno, todos os colegas da Aon poderão participar do evento com um acompanhante em todos os dias da Bienal, reforçando ainda mais a integração e o acesso à cultura entre os colaboradores da companhia.

“Estamos muito orgulhosos em apoiar a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Este evento celebra nossa rica literatura e fortalece o intercâmbio cultural e educacional, valores que acreditamos serem vitais para o progresso social e econômico das comunidades em que atuamos,” afirmou Jose Luis Plana, CEO da Aon no Brasil.

Programação Diversificada

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo promete uma programação diversificada que inclui mais de 1.500 horas de atividades culturais, palestras, debates, sessões de autógrafos e apresentações artísticas. O evento contará com a presença de mais de 300 autores renomados, proporcionando aos visitantes a oportunidade de interagir com seus escritores favoritos e descobrir novas obras literárias.

Colômbia como País Convidado de Honra

Este ano, a Bienal terá a honra de receber a Colômbia como País Convidado de Honra. A participação da Colômbia trará uma programação especial que destacará a rica produção literária e cultural do país, fortalecendo ainda mais os laços culturais entre as duas nações.

Benefícios Exclusivos para os Visitantes

Os visitantes que adquirirem ingressos antecipadamente terão direito a um cashback exclusivo, proporcionando um incentivo adicional para a compra de livros durante o evento. O valor dos ingressos é de R$ 35,00 para entrada inteira e R$ 17,50 para meia-entrada, com cashback de R$ 15,00 e R$ 10,00, respectivamente.

Jornada Profissional e Matchmaking

Durante a Bienal, nos dias 4 e 5 de setembro, acontecerá a 5ª Jornada Profissional, promovida pelo Brazilian Publishers em parceria com a ApexBrasil. O evento reunirá profissionais do mercado editorial para rodadas de negócios e palestras, fomentando novas oportunidades de negócios e parcerias. Na última edição, a Jornada Profissional gerou mais de USD 700 mil em novos negócios. Além disso, o programa de Matchmaking oferecerá recomendações personalizadas para os visitantes, otimizando suas experiências e conexões durante o evento.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Risk Capital e Human Capital e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

