Aon anuncia Beatriz Protasio como nova CEO de Resseguros no Brasil

A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, anuncia Beatriz Protasio como a nova CEO de Reinsurance Solutions no Brasil. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros, Beatriz, que ficará baseada no Rio de Janeiro, liderará a equipe de Resseguros brasileira e seguirá impulsionando a estratégia de crescimento da companhia na região. A executiva se reportará a Paula Ferreira, CEO de Reinsurance Solutions para a América Latina.

Com a chegada de Beatriz, Isabel Solano, que atualmente ocupa a posição de CEO de Reinsurance Solutions para o Brasil, mudará para a Espanha para assumir uma nova função como Global Head of Alternative Distribution. Ambas as mudanças entram em vigor em 16 de setembro.

“Isabel desempenhou um papel crucial no fortalecimento de nossa operação de resseguros no Brasil, promovendo uma cultura de crescimento e colaboração focada em apoiar os clientes em um ambiente cada vez mais complexo. Somos extremamente gratos por sua contribuição e desejamos sucesso em sua nova função” disse Paula Ferreira. “Estamos também muito entusiasmados com a chegada de Beatriz e confiantes de que sua experiência será inestimável para continuar impulsionando nosso negócio na região e no Brasil, um mercado extremamente importante para a Aon, onde investimos continuamente em capacidades que ajudem nossos clientes a navegar pela volatilidade,” acrescentou.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Risk Capital e Human Capital e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Siga a Aon no LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Mantenha-se atualizado acessando a sala de imprensa da Aon e assine nosso boletim informativo aqui: https://aon.mediaroom.com/get-news-alerts-by-email