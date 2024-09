Embracon marca presença no Expert XP e reforça parceria de negócios com assessoria

Desde dezembro de 2023, a empresa administra consórcio de imóveis com a XP – A Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil, marcou presença como patrocinadora do Expert XP 2024, evento organizado pela XP Investimentos no São Paulo Expo, em São Paulo. O evento, que reuniu mais de 50 mil pessoas, consolidou-se como um dos maiores encontros sobre investimentos da América Latina, trazendo à tona discussões fundamentais sobre inovação, economia e planejamento financeiro.

A participação da Embracon foi um dos destaques do evento, especialmente no segmento de consórcios, que ganhou grande visibilidade nos talks e painéis. A XP Investimentos, que atualmente oferece três administradoras em sua plataforma, incluiu a Embracon como uma delas para consórcio de imóveis desde dezembro de 2023.

Desde então, a representatividade da Embracon na carteira de consórcios da XP tem crescido exponencialmente, com mais de 200 escritórios cadastrados. Esse aumento é resultado de um trabalho contínuo de treinamento e engajamento dos assessores, refletindo o compromisso da Embracon em proporcionar uma experiência diferenciada e eficiente.

A Expert XP proporcionou, assim, um avanço significativo na construção de relacionamentos e na expansão das oportunidades para o consórcio dentro da plataforma da XP. Além de fortalecer o relacionamento com os escritórios cadastrados, a presença da Embracon também abriu portas para novas parcerias.

Lorelay Lopes, diretora de Parcerias Estratégicas da Embracon, destacou a importância dessa participação: “o Expert XP 2024 foi uma oportunidade ímpar para consolidar nossa posição no mercado e demonstrar as infinitas possibilidades que o consórcio pode oferecer à base de clientes das corretoras. Saímos do evento empolgados com as oportunidades que se abriram e confiantes no trabalho que estamos realizando. O crescimento na representatividade da Embracon na XP é um reflexo direto do nosso esforço contínuo em educar e engajar os assessores, mostrando que o consórcio é uma solução estratégica e acessível para planejamento financeiro”.

A participação no Expert XP 2024 não só reforçou o compromisso da Embracon com a inovação e a educação financeira, mas também sinalizou a abertura de novas frentes de negócio em um mercado que, até pouco tempo, era cético quanto às possibilidades oferecidas pelos consórcios.

Estiveram presentes no stand: Guido Savian e Juarez Silva, presidentes Administrativo e Comercial da Embracon; Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon; Rogério Dutra, diretor nacional de Parcerias da Embracon; e Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC.

Consórcio como investimento

Em 2023 o setor de consórcios cresceu 25,6%, alcançando um faturamento de R$ 317 bilhões, e a expectativa é de superação desse valor em 2024. Tradicionalmente associado a pessoas com restrições de crédito, o produto consórcio tem se tornado cada vez mais atraente para investidores e corretoras de investimento, consolidando-se como uma opção dentro dos ativos conservadores.

A parceria entre XP e Embracon para venda de consórcios de imóveis exemplifica essa tendência, nascida do interesse das assessorias de investimento pelo consórcio como instrumento de planejamento patrimonial. “Temos um grande fit com as assessorias, porque elas buscam manter os investimentos dos seus clientes, mas se eles querem consumir, resgatam. Com o consórcio, a assessoria não só vende um produto a mais como o mantém aplicado para pagar o consórcio. E todo mundo sai ganhando com esse planejamento patrimonial sem uso de crédito”, avalia Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon.

A Embracon anunciou faturamento de R$ 8.9 bilhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado, e projetou R$ 19 bilhões para 2024. Com uma gama de produtos que abrange imóveis, automóveis, veículos pesados, motos e serviços, a Embracon atende desde consumidores descapitalizados até investidores que buscam proteger seus rendimentos.

Sobre a Embracon

Há 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon já entregou mais de meio milhão de bens. Autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), a empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.