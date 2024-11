Alper Seguros é reconhecida entre as melhores empresas no Anuário Época Negócios 360º de 2024

A Companhia foi destaque entre as principais empresas de Serviços Financeiros por sua inovação, sustentabilidade e excelência no atendimento – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, conquistou a 14ª posição na categoria de Serviços Financeiros no prestigiado Anuário Época Negócios 360º de 2024. A classificação é resultado de uma avaliação rigorosa, que considera critérios como inovação, sustentabilidade, visão de futuro, práticas de governança, responsabilidade social e excelência no atendimento ao cliente.

Este reconhecimento demonstra que alta performance está no DNA da Alper, o que se destaca em sua qualidade e a inovação, valores que têm orientado sua atuação no mercado de seguros e entrega de soluções relevantes e customizadas para seus clientes e parceiros.

Para Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, a posição de destaque reflete o empenho da empresa em transformar o setor de seguros no Brasil. “Este reconhecimento é fruto do trabalho dedicado de toda a equipe Alper, que se dedica diariamente em oferecer soluções que vão além do básico, antecipando necessidades e fortalecendo nosso compromisso com a transparência e a inovação. Ver nossa atuação validada por uma avaliação tão criteriosa como a do Anuário Época Negócios 360º é motivo de grande orgulho e nos impulsiona a seguir em frente, com ainda mais energia para os próximos desafios”, afirma o executivo.

O anuário, elaborado pela Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral, avalia as empresas mais bem-sucedidas do país com base em indicadores de performance e critérios qualitativos. A inclusão da Alper entre as principais empresas do segmento de Serviços Financeiros é um marco que celebra a trajetória da companhia, fundamentada em integridade, inovação e compromisso com a excelência.

“Esta conquista pertence a cada colaborador e parceiro que compartilha do nosso propósito de construir um futuro sólido e inovador para o mercado de seguros”, acrescenta Couto.

Para saber mais sobre as soluções da Alper em serviços financeiros, acesse LinK: www.alperseguros.com.br

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Seguros é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 23 escritórios pelo país, ao todo são 19 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Marcos Couto, CEO da Alper Seguros