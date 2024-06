Allianz Partners reforça a urgência de ações sustentáveis para combater as mudanças climáticas

Impactos do aquecimento global vão desde a saúde da população até perdas financeiras – No último dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, marco que tem o papel de conscientizar o mundo para as mudanças climáticas que acontecem cada vez com mais intensidade. Essa data surgiu há 52 anos, quando líderes mundiais começaram a discutir o impacto da ação humana no planeta.

Diante disso, a Allianz Partners, líder global em assistência 24 horas, reforça a necessidade urgente de todos se envolverem na proteção do meio ambiente.

Quando uma empresa muda seus hábitos diários, pode contribuir significativamente para a proteção do planeta. Ao redor do mundo, o Grupo Allianz Partners tem reforçado o seu compromisso com a sustentabilidade, trabalhando com uma meta para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 62% por colaborador até 2025, além de promover ações focadas na preservação ambiental: campanhas para a criação e implantação de projetos sustentáveis, redução de desperdício e incentivo à reciclagem em seus escritórios, por exemplo. Além disso, o grupo busca desenvolver serviços e produtos para apoiar a nova economia de baixo carbono e contribuir para um mundo menos poluído, como por exemplo com soluções para a nova mobilidade.

Na Allianz Partners Brasil, por meio de ações do grupo de voluntariado corporativo Célula V.I.D.A., os colaboradores são constantemente incentivados a converterem materiais usados em recursos para ações sociais. Como por exemplo, em ação realizada em abril deste ano onde dez sacos grandes de tampinhas plásticas foram organizados por cor, para as peças serem revertidas para uma ONG que financia o tratamento médico de crianças com câncer.

Como uma empresa de assistência, a Allianz Partners Brasil também tem buscado serviços mais sustentáveis aos clientes. Firmando parcerias com empresas que já estão nesse mercado, a companhia tem expandido seus atendimentos para carros elétricos e híbridos, além de fazer uso de tecnologias e de oferecer treinamentos que permitem ganhos consideráveis no âmbito sustentável.

Com o acionamento por GPS, por exemplo, a companhia pode acionar o prestador mais próximo do cliente, evitando deslocamentos desnecessários e maior consumo de combustível. A maior capilaridade de prestadores cadastrados e devidamente alocados conforme os volumes de atendimentos também contribuem para a diminuição do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de gás carbônico.

Além disso, com o auxílio dos consumidores, a Allianz Partners Brasil está constantemente aperfeiçoando os procedimentos de atendimento a veículos elétricos. Isso permite prestar um atendimento correto aos motoristas, que ainda têm dúvidas sobre o uso de veículos elétricos, e tomar medidas mais verdes, como a remoção somente dos veículos que de fato precisem ser levados até as concessionárias ou oficinas.

“O Dia Mundial do Meio Ambiente é um lembrete poderoso da urgência em construir um planeta sustentável. Nossas ações sociais e sustentáveis estão conectadas com nosso propósito e nossa visão de levar tranquilidade. .Cada pequeno gesto conta. Ao mudar nossos hábitos diários, podemos fazer uma diferença significativa na proteção do meio ambiente para as gerações futuras,” afirma Paula Moreira, Gerente de Qualidade e Responsabilidade Social da Allianz Partners Brasil.

