Allianz mostra como a inteligência artificial vem transformando o setor de seguros, em evento voltado à inovação

Companhia esteve presente no TI Inside Innovation Forum junto às principais lideranças e players de Tecnologia – A Allianz Seguros foi uma das participantes do TI Inside Innovation Forum, realizado pela plataforma TI Inside, em São Paulo. Em sua primeira edição, o evento, promovido no dia 22 de agosto, reuniu as principais lideranças e players das áreas de Inovação e Tecnologia para discutir, em diferentes trilhas de conhecimento, como as tecnologias emergentes estão redesenhando a transformação digital em diversos setores da economia.

Rosely Boer, diretora executiva de Operações e TI da companhia, esteve presente em um painel voltado ao papel da inovação para o futuro do trabalho. Ela lembrou que o setor de seguros sempre trabalhou com grandes volumes de dados, seja para precificar os seguros, analisar danos em sinistros, identificar e prevenir potenciais fraudes ou prestar um atendimento ágil e de qualidade aos clientes. Com mais 125 milhões de clientes em mais de 70 países, o Grupo Allianz conta com diversas iniciativas que fazem o uso de tecnologias emergentes no mundo, entre elas a inteligência artificial, para aprimorar processos internos e externos e identificar necessidades dos clientes.

Rosely reforçou que as seguradoras têm investido fortemente em tecnologias inovadoras, mas torna-se cada vez mais importante que as lideranças também criem oportunidades para a capacitação dos colaboradores. “Com o uso de tecnologia adequada, como IA, por exemplo, os operadores, peritos e profissionais especializados conseguem trabalhar com muito mais eficiência, resolvendo casos mais simples de forma automática e para que possam investir seu tempo nas análises de casos mais complexos e na antecipação de necessidades dos clientes”, afirmou. “Este não é um trabalho rápido e nós realmente precisamos unir todas as pontas, da cultura organizacional à gestão, para que tenhamos a tecnologia bem aplicada. As companhias buscam jornadas de excelência pautadas em produtividade, resiliência e inovação, mas, no fim do dia, todas elas têm as pessoas no centro”, completou.

Ainda de acordo com a executiva, a chegada da inteligência artificial generativa contribuiu para “subir a régua” da jornada do consumidor final, que agora busca por respostas imediatas no momento da aquisição de um bem, produto ou serviço. “Isso também é um desafio para nós. Por isso, precisamos de pessoas altamente capacitadas e preparadas não só para trabalhar com toda essa tecnologia, mas para fazer entregas rápidas.”

