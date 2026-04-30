A Agência Seg News tem 4 eventos agendados para Maio/Junho!

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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SEG NEWS

AGENDA DE MAIO & JUNHO

Investimento: R$ 75,00 (Por Evento)

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido

Palestrantes Confirmados:

Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento

Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros

SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS

Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00

Palestrantes Confirmados:

Graziela Velasco, Advogada Especialista em Direito Processual Civil e Seguros, Previdência e Capitalização.

Luis Felipe Pellon, Presidente da ABRELPS

Sandro Raymumdo, Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)

Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros

Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30

Palestrantes Confirmados:

Alexandre Del Fiori – Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP

Carolina Lourival – Advogada de Sinistros P&C da AXA no Brasil

Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil

Fellipe Moreira Paes Barreto, Diretor da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil

Ingrid Machado – Coordenadora de Sinistros P&C da AXA no Brasil

Karina Saleme Lanzellotti, Diretora Sócia da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil

Robson Silveira – Advogado Especializado, Sócio Proprietário do Escritório Robson Silveira Advogados

III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas

Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

Palestrantes Confirmados:

Diego Cecagno, Senior Agricultural Underwriter na Essor Seguros

Jorge Eduardo de Souza, Diretor Comercial da Única Agro Corretora de Seguros

Gabriel Perez, Gabriel Perez, Co-fundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima

Tany Souza, Fundadora e Editora do Portal Seguro Rural Brasil

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00 (Por Evento)

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

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