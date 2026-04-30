A Agência Seg News tem 4 eventos agendados para Maio/Junho!

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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SEG NEWS
AGENDA DE MAIO & JUNHO
Investimento: R$ 75,00 (Por Evento)
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido
Palestrantes Confirmados:
Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento
Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros
SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS
Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00
Palestrantes Confirmados:
Graziela Velasco, Advogada Especialista em Direito Processual Civil e Seguros, Previdência e Capitalização.
Luis Felipe Pellon, Presidente da ABRELPS
Sandro Raymumdo, Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)
Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros
Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30
Palestrantes Confirmados:
Alexandre Del Fiori – Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP
Carolina Lourival – Advogada de Sinistros P&C da AXA no Brasil
Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil
Fellipe Moreira Paes Barreto, Diretor da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil
Ingrid Machado – Coordenadora de Sinistros P&C da AXA no Brasil
Karina Saleme Lanzellotti, Diretora Sócia da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil
Robson Silveira – Advogado Especializado, Sócio Proprietário do Escritório Robson Silveira Advogados
III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS
Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas
Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Palestrantes Confirmados:
Diego Cecagno, Senior Agricultural Underwriter na Essor Seguros
Jorge Eduardo de Souza, Diretor Comercial da Única Agro Corretora de Seguros
Gabriel Perez, Gabriel Perez, Co-fundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima
Tany Souza, Fundadora e Editora do Portal Seguro Rural Brasil
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00 (Por Evento)
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
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