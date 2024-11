4ª Maratona da Inovação em Seguros acontece nesta quinta-feira, 28, com grandes nomes e debates transformadores

A capital gaúcha será palco de mais uma edição da Maratona da Inovação em Seguros, promovida pelo JRS, que chega à sua 4ª edição reunindo líderes, executivos e especialistas para explorar o futuro do mercado segurador. O evento acontece nesta quinta-feira (28), no Nau Live Spaces, com uma programação robusta que contempla palestras, painéis e debates distribuídos entre os Palcos Inovação e Tendências.

“A Maratona da Inovação em Seguros foi criada para inspirar e conectar pessoas, gerando debates ricos e propostas inovadoras para um mercado que está em constante transformação. É muito gratificante ver como o evento cresceu, se tornando um espaço de troca e aprendizado para todos os profissionais do setor”, destaca Júlia Senna, CEO do JRS.

Destaques da programação

No Palco Inovação, o dia começa com a abertura da palestra de César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande, seguida de palestras e painéis com temas como “Seguros para todas as gerações” e “Como diversificar produtos para atender a um mercado em transformação?”. À tarde, o presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser, trará sua visão em uma palestra às 14h, e o evento será encerrado com o sorteio de bolsas da ENS e a apresentação de um case do Grupo HDI por Eduardo Dal Ri, CEO da companhia.

Já no Palco Tendências, um dos destaques é o painel “Mulheres à frente: inovação e impacto no mundo do Seguro”, que abordará a representatividade feminina no setor. A programação inclui ainda debates sobre inteligência artificial, liderança, e inovação no mercado segurador.

Ingressos ainda disponíveis

Os últimos ingressos estão disponíveis pelo Sympla, e os interessados podem garantir sua participação acessando o link: https://bit.ly/4MaratonaJRS.

Patrocinadores impulsionam o evento

A 4ª Maratona da Inovação em Seguros conta com o apoio de grandes marcas do mercado segurador, que acreditam no poder da inovação para transformar o setor.

• Patrocinadores Diamante: Icatu, Rio Grande e Bradesco Seguros

• Patrocinadores Ouro: Aspecir, União Seguradora, HDI, Yelum, Delta Global e ENS

• Patrocinadores Prata: ApliCap, Tokio Marine, Grupo Fetra, SOMPO, CAPEMISA e Lojacorr

• Apoio: ExperMed, GBOEX, Vital Help, Gente Seguradora, Grupo MBM, Sabemi, SulAmérica e Verbin

Serviço:

O quê: 4ª Maratona da Inovação em Seguros

Quando: 28 de novembro de 2024

Onde: Porto Alegre, RS

Informações: www.jrs.digital

Siga as redes sociais do JRS (@jrs.digital e @maratonadainovacao.jrs) para acompanhar as novidades e os destaques do evento.